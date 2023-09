FCS-Primavera knackt auch Albinoleffe

Bozen – Dritte Pokalrunde, drittes Gastspiel und dritter Sieg für die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol im Primavera Tim Cup: die Weißroten setzen sich in der Runde der letzten 64 mit 3:1 (1:0) bei Albinoleffe durch und ziehen somit verdientermaßen ins Sechzehntelfinale des nationalen Bewerbs ein. Bereits in den ersten beiden Preliminary Rounds mussten die Jungs unter der Leitung von Mister Valente – der heute gesperrt war und von Nazareno Petrichiutto an der Seitenlinie vertreten wurde – auswärts ran und behielten gegen Cittadella (2:1) und Brescia (3:1 n.V.) jeweils die Oberhand.

Im Centro Sportivo Giacinto Facchetti von Cologno al Serio geht der FCS gegen Ende von Halbzeit eins in Führung: in Spielminute 42 zeigt der Unparteiische nach einem klaren Foul an Hofer in der Albinoleffe-Box auf den Elfmeterpunkt, Padovani verwandelt den Strafstoß zum 1:0. Unter anderem hat Moutassime zuvor im Verlauf der ersten Hälfte den Querbalken getroffen. Nach Wiederanpfiff haben die Weißroten zwar konstant den Ball in den eigenen Reihen, müssen allerdings zunächst den Ausgleich der Bergamaschi in Person von Ronzoni hinnehmen (61.).

Dieser währt allerdings nur vier Minuten, da der FCS die Schlagzahl erhöht und sogleich zur erneuten Führung kommt: eine präzise Flanke von Loncini findet den Kopf von Hofer, 2:1 (65.). In der Schlussphase machen die Gäste dann alles klar, Padovani kontrolliert ein Zuspiel gekonnt und trifft mit einem genauen Diagonalschuss zum 3:1-Endstand (89.).

Im Sechzehntelfinale, welches am Mittwoch, den 1. November stattfinden wird, treffen die Weißroten auf Udinese Calcio, das sich mit 1:0 nach Verlängerung gegen Venezia durchsetzen konnte.

ALBINOLEFFE – FC SÜDTIROL 1:3 (0:1)

ALBINOLEFFE: Bersanetti, Grassia, Aversa (31. Manenti), Paganessi (74. Delcarro), Zambelli, Bettoni (60. Ceresoli), Marchesini (60. Malanchini), Stingaciu, Ronzoni (74. Riva), Daha, Vinzioli

Auf der Ersatzbank: Taramelli, Belli, Nespoli, Barcella, Lekaj

Trainer: M. Maffioletti

FC SÜDTIROL: Tschöll, Balde, Hofer (68. Testa), Gander, Rottensteiner (68. Cangert), Moutassime, Padovani, Uez, Messner (77. Margoni), Costa (46. Fugaro), Loncini

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Bahaj, Cacciatore, Naffaa, Zejnullahu

Trainer: N. Petrichiutto (Valente gesperrt)

SCHIEDSRICHTER: Mattia Nigro (Prato) | M. Cardona (Catania) & C. Schirinzi (Casarano)

TORE: 0:1 Padovani (Foulelfmeter, 42.), 1:1 Ronzoni (61.), 1:2 Hofer (65.), 1:3 Padovani (89.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (ALB) Marchesini (30.), Ceresoli (), Stingaciu (83.) /

(FCS) Moutassime (26.), Rottensteiner (47.), Testa (90 + 2.)