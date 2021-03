FCS-Primavera schlägt Pergolettese

Eppan/Rungg – Im Rahmen des 6. Spieltags setzen sich die Weiß-Roten von Salvo Leotta souverän mit 4:1 im heimischen FCS Center durch.

Am sechsten Spieltag der nationalen “Primavera 3-Trofeo Dante Berretti”-Meisterschaft, welches gleichzeitig das vierte Heimspiel für die Weiß-Roten darstellte, gelingt dem FC Südtirol der dritte Sieg: die Mannschaft von Mister Salvo Leotta schlägt nach den Heimerfolgen gegen Legnago Salus (1:0) und Virtus Vecomp Verona (3:0) sowie dem knappen Rückschlag bei Padua vergangene Woche (2:3) Pergolettese mit einem souveränen 4:1 auf dem Kunstrasenplatz des FCS Center in der Sportzone Rungg. Nach fünf Minuten gehen die Weiß-Roten bereits in Führung: Cominelli bringt einen Freistoß aus rund 20 Metern direkt auf das Tor von Montagnari und überwindet letzteren zum 1:0.

Vinciguerra legt nach 20 Minuten nach, nachdem der Torhüter der Gäste einen Schuss aus mittlerer Entfernung zu kurz abgewehrt hat. Unmittelbar nach Wiederanpfiff bringen die Jungs von Mister Leotta den Erfolg mit zwei Toren innerhalb von zwei Minuten in trockene Tücher: nicht einmal 60 Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit trifft Margoni (46.), erneut nicht eine volle Zeigerumdrehung später stellt Vinciguerra auf 4:0 (47.) – in Spielminute 55 markiert Bresciani für die Gäste noch den Ehrentreffer.

FC SÜDTIROL – US PERGOLETTESE 4:1 (2:0)

FC SÜDTIROL: Pircher, Sinn, Policano, Heinz, Sonnenburger, Cominelli, Margoni (77. Manfredi), Bussi (61. Buccella), Mayr (61. Zandonatti), Lohoff (77. Sartori), Vinciguerra

Auf der Ersatzbank: Marano, Hannachi, Armani, Lechl, Leka, Pecoraro, Xahafa, Nicotera Langebner

Trainer: Salvo Leotta

US PERGOLETTESE: Montagnari, Pozzoni (63. Mazzola), Donarini, Meddah, Mustafaraj (49. Capuzzi), Barbieri, Nossa (57. Rochetti), Pederzoli, Perotti (49. Guerini), Bresciani, Federico (46. Piccinelli)

Auf der Ersatzbank: Locatelli, Lupo Stanghellini, Aceti, Patarino, Napoli

Trainer: Bianchessi

SCHIEDSRICHTER: Peron aus Bozen (Die Assistenten: Fambri & Stanchuk aus Bozen)

TORE: 1:0 Cominelli (5.), 2:0 Vinciguerra (20.), 3:0 Margoni (46.), 4:0 Vinciguerra (47.), 4:1 Bresciani (55.)