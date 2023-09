FCS-Serie C Women am Wochenende im Einsatz

Bozen – Erster Meisterschaftsspieltag für die Formation von Valente, die am Samstag um 15 Uhr im FCS Center auf Vicenza trifft – die U17 von Leotta empfängt am Sonntag um 11 Uhr Udinese Calcio, während die FCS-Damen bei der Triestina zu Gast sind

PRIMAVERA 2

Erster Meisterschaftsspieltag für die älteste Jugendformation der Weißroten, die in die Primavera 2 aufgestiegen ist. Die Jungs unter der Leitung von Federico Valente geben in der Liga – nach dem 2:1-Erfolg in der Pre-Quali-Runde (Fascia B) des Primavera Tim Cups 2023/2024 unter der Woche bei Cittadella – ihr Debüt, und zwar am kommenden Samstag Nachmittag (15 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz des FCS Center gegen Vicenza.

UNTER 17

Heimspieltag auch für die auf nationaler Ebene agierende U17 des FC Südtirol, die in Kreis B bereits ihr zweites Meisterschaftsspiel vor der Brust hat: die Jungs unter der Leitung von Mister Salvo Leotta empfangen nach der Auftaktniederlage bei Hellas Verona am kommenden Sonntag, den 17. September, mit Anpfiff um 11 Uhr, das gleichaltrige Team von Udinese Calcio.

WOMEN SERIE C

Zweiter Matchday auch für die FCS-Mädels, die als Aufsteigerinnen in der Serie C der Damen zum Auftakt einen mehr als überzeugenden 4:0-Heimerfolg zur Premiere gegen Villorba Calcio feiern konnten. Die Mannschaft unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta tritt nun ihre erste Auswärtsfahrt an: am Sonntag Nachmittag gastieren die Weißroten (mit Anpfiff um 15:30 Uhr) im “Duino Auristina” bei Triestina Calcio.