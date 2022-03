FCS siegt gegen Juve-Youngsters mit 1:0

Alessandria – Der FC Südtirol marschiert weiter: im Rahmen des 31. Spieltags der Serie C (Kreis A), dem zwölften der Rückrunde, schlagen die Mannen von Mister Ivan Javorcic die Unter 23 von Juventus Turin im Stadio „Giuseppe Moccagatta“ knapp, aber verdient, mit 1:0 (1:0). Eine lobenswerte Leistung der Weißroten gegen einen hochklassigen Gegner. Als spielentscheidend erweist sich der Treffer von Daniele Casiraghi aus der 35. Minute, nach einem mustergültigen Konter der Gäste über rechts kommt der Ball zu De Marchi, welcher alleine auf Juve-Keeper Israel zuläuft. Der Schlussmann der Bianconeri reagiert glänzend, von hinten kommt jedoch Casiraghi angelaufen, welcher per Abstauber direkt zum 1:0 für den FCS trifft. Im Anschluss verwalten Zaro und Co. den Vorsprung geschickt.

Es warten die Youngsters der „Alten Dame“ auf den FC Südtirol: die Weißroten treffen im Rahmen des 31. Spieltags der Serie C (Kreis A) nach dem 1:0-Sieg letzten Sonntag gegen Mantua und dem 0:0 unter der Woche im Hinspiel des Pokalfinals bei Padua auf die Unter 23 von Juventus Turin, welche mit 46 Punkten auf Rang 7 liegt und mit vier Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten sechs Partien zu den formstärksten Teams der Liga gehört.

Coach Lamberto Zauli präsentiert die Gastgeber in einem 4-3-3: vor Keeper Israel bilden Verduci, Poli, Riccio und Barbieri die defensive Viererkette, im Zentrum agieren Iocolano, Barrenechea und Zuelli, das Sturmtrio besteht aus Akè, Da Graca und Brighenti.

Mister Ivan Javorcic setzt hingegen auch heute auf ein 4-3-2-1: vor Keeper Poluzzi bilden Fabbri, Zaro, Curto und Malomo die Vierer-Abwehrkette, Broh, Gatto und Beccaro agieren im Dreier-Mittelfeld. Rover und Casiraghi unterstützen Stoßstürmer De Marchi.

JUVENTUS U23 – FC SÜDTIROL 0:1 (0:1)

JUVENTUS U23 (4-3-3): Israel; Verduci, Poli, Riccio, Barbieri; Iocolano (61. Cudrig), Zuelli, Barrenechea (61. Leone); Akè, Da Graca (68. Palumbo), Brighenti (68. Pecorino, 80. Sekulov)

Auf der Ersatzbank: Raina, Siano, Stramaccioni, Boloca, Mulazzi, Lipari

Trainer: Lamberto Zauli

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Zaro, Curto, Malomo; Broh, Gatto, Beccaro (46. Moscati); Rover (86. Davi), Casiraghi (65. Fischnaller); De Marchi

Auf der Ersatzbank: Meli, Harrasser, Vinetot, Voltan, Fink, Galuppini, Eklu, De Col, H‘Maidat

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Federico Longo (Paola) | Die Assistenten: Stefano Camilli (Foligno) & Giuseppe Centrone (Molfetta) | Vierter Offizieller: Mattia Caldera (Como)

TOR: 0:1 Casiraghi (35.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, Temperaturen um 10°C, Rasen in diskretem Zustand.

Gelbe Karten: Poli (JU23 | 45.), Beccaro (FCS | 45 + 1.), Zuelli (JU23 | 49.)

Eckenverhältnis: 5-6 (2-5)

Nachspielzeit: 2min + 4min