FCS-Sommertrainingslagers erneut in Ratschings

Von: Ivd

Bozen – Zum dreizehnten Jahr in Folge wird der FC Südtirol sein Sommertrainingslager im malerischen Ridnauntal austragen. Vom 14. bis zum 26. Juli werden die Weißroten im Sportzentrum von Stange bei Ratschings intensiv trainieren, um sich bestmöglich auf ihre dritte aufeinanderfolgende Saison in der Serie B vorzubereiten. Als Hauptquartier des Trainingslagers dient erneut das exklusive Hotel Schneeberg Family Resort & Spa in Maiern, wo Kapitän Fabian Tait & Co. von der Familie Kruselburger seit über einem Jahrzehnt mit außergewöhnlicher Gastfreundschaft empfangen werden.

Dieser knapp zweiwöchige Aufenthalt im Ridnauntal ist jedoch weit mehr als nur ein gewöhnliches Trainingslager. Die Beziehung des FC Südtirol zu dieser zauberhaften Region geht weit über den Fußballplatz hinaus. Im Laufe der Jahre hat der Verein im Ridnauntal tiefe Wurzeln geschlagen und eine starke Verbundenheit mit der lokalen Gemeinschaft aufgebaut. Neben der Partnerschaft mit dem Hotel Schneeberg Family Resort & Spa pflegen die Weißroten eine Zusammenarbeit mit Ratschings Tourismus, dem Tourismusverein für das Ratschings-, Ridnaun- und Jaufental, und den Bergbahnen Ratschings-Jaufen. Diese Synergien schaffen nicht nur ideale Rahmenbedingungen für die Durchführung des Trainingslagers, sondern bieten den Fans und Freunden des FC Südtirol das ganze Jahr über reizvolle Orte und Destinationen zum Entdecken. Denn die Zusammenarbeit beschränkt sich nicht nur auf die Sommervorbereitung, sondern erstreckt sich mit zahlreichen Veranstaltungen und Initiativen über das ganze Jahr.

FCS-Geschäftsführer Dietmar Pfeifer traf sich neulich mit Andreas Kruselburger, Inhaber des Hotel Schneeberg Family Resort & Spa, um die letzten Details für das bevorstehende Trainingslager zu besprechen. „Der Aufenthalt im Ridnauntal bereitet uns jedes Jahr große Freude. Das Trainingslager dort ist für uns zu einer Tradition geworden, dank der großartigen Zusammenarbeit und den Freundschaften, die im Laufe der Jahre entstanden sind. Es ist mir stets eine Ehre, mit Ratschings Tourismus und der Familie Kruselburger, Inhaber des Hotel Schneeberg, zusammenarbeiten zu dürfen. Durch die langjährige Kooperation ist es uns möglich, die Partnerschaften angemessen zu pflegen und kontinuierlich auszubauen. Im Ridnauntal fühlen wir uns gut aufgehoben, denn wir werden seit zwölf Jahren nicht nur als Gäste, sondern als Freunde willkommen geheißen. In dieser Hinsicht bedanke ich mich schon jetzt bei allen, die sich für ein gutes Gelingen des Trainingslagers im Juli einsetzen. Ein besonderes Dankeschön geht an Andreas Kruselburger und seine Familie, die uns im Hotel Schneeberg ein wahres Zuhause bieten“, zeigt sich Geschäftsführer Dietmar Pfeifer zufrieden.

Traditionsgemäß wird der FC Südtirol auch im kommenden Trainingslager verschiedene Initiativen für Partner und Sponsoren, Medien, Fans, Mitglieder des Kids Clubs sowie für Kinder und Jugendliche der Umgebung veranstalten. Im Rahmen des Trainingslagers wird die Profimannschaft die ersten Vorbereitungsspiele in Hinblick auf die Saison 2024/25 absolvieren.