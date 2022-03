FCS-U17 siegt im Spitzenspiel gegen Padua

Bozen – Die Unter 15 verliert gegen die gleichaltrigen Patavini, während die U16 Legnago unterliegt.

UNTER 17 | NATIONALE EBENE

Im Rahmen des 15. Spieltags, dem sechsten der Rückrunde, der nationalen U17-Meisterschaft setzt sich der FC Südtirol zuhause im FCS Center im absoluten Spitzenspiel gegen Padua mit 2:1 durch und liegt nun zwei Zähler vor Pergolettese und deren drei vor den Biancoscudati alleine an der Tabellenspitze. Die Weißroten gehen durch Kofler in der 30. Minute in Führung, es folgt der postwendende Ausgleich von Crescini (31.), ehe Uez unmittelbar nach Wiederanpfiff den Endstand markiert (47.).

FC SÜDTIROL – PADOVA 2:1 (1:1)

FC SÜDTIROL: Dregan, Prosch, Balde, Sinn, Rottensteiner, Celia, Loncini, Kofler, Messner (88. Padovani), Uez (81. Giacomin Slemmer), Buzi (81. Mustchlechner)

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Manfredi, Lantschner, Arman, Rabanser

Trainer: Mohamed Hilmi

PADOVA: Cherubin, Brugnolo (75. Ebosele), Antonello (75. Simionato), Manetto (83. Masiero), Boi, Grosu, Pedron, Tiveron, Beccaro (83. Tusha), Crescini (61. Della Vestra), Salvato (61. Gobbo)

Auf der Ersatzbank: Ruffo, Frison, Destro

Trainer: Luca Rossettini

SCHIEDSRICHTER: Simone Di Renzo (Bozen) | Assistenten: Leto & Pisani (Bozen)

TORE: 1:0 Kofler (30.), 1:1 Crescini (31.), 2:1 Uez (47.)

UNTER 15 | NATIONALE EBENE

Die nationale U15 von Mister Fabio Napoletani, welche denselben Spielkalender wie die U17 aufweist, verliert hingegen gegen die Biancoscudati mit 1:3. Die Gäste gehen in der 25. Minute durch Campolucci in Führung, ehe sie nach der Pause durch Bartolini (51.) und Kasala (54.) erhöhen. Bacia verkürzt für die Weißroten noch auf 1:3 (66.).

FC SÜDTIROL – PADOVA 1:3 (0:1)

FC SÜDTIROL: Wiedenhofer, Del Pin, Volcan, Borgognoni (55. Bajro), Zeni, Lochner (72. Franchi), Mahlknecht (72. Pircher), Ceschini (63. Fumai), Pilara (41. Bacia), Brik (72. Hoxha), Finotti (72. Annan)

Auf der Ersatzbank: Bresolin, Bettini

Trainer: Fabio Napoletani

PADOVA: Bizzaro, Varone, Stievano (41. Gava), Carraro (69. Bonanno), Campolucci (63. Benetazzo), Cunico, Bertin, M. Tiozzo Pagio (63. Mascambruni), A. Tiozzo Pagio (54. Kasala), Visentin (63. Bettin), Bartolini (54. Tumiatti)

Auf der Ersatzbank: Lotto, Di Giuseppe

Trainer: Marco Dal Moro

SCHIEDSRICHTER: Massimiliano Pellegrin (Bozen) | Assistenten: Pisani & Leto (Bozen)

TORE: 0:1 Campolucci (25.), 0:2 Bartolini (51.), 0:3 Kasala (14.), 1:3 Bacia (66.)

UNTER 16 | NATIONALE EBENE | SERIE C

Im Rahmen des 7. Spieltags der Rückrunde der nationalen U16-Meisterschaft der Serie C unterliegen die Weißroten unter der Leitung von Giampaolo Morabito mit 1:3 bei Legnago Salus und verlieren somit die Tabellenführung an Padua, welches sich mit 4:1 bei Pergolettese durchsetzen kann. Alles passiert nach dem Pausentee: die Veronesi gehen in der 51. Minute durch Marchesin in Führung, erhöhen durch Daini auf 2:0 (66.), ehe Chanii in der Schlussphase verkürzen kann (87.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit macht Gomiero jedoch mit dem 3:1 alles klar (90.).

LEGNAGO – FC SÜDTIROL 3:1 (0:0)

LEGNAGO: Bajari, Zanotto, Marchesin, Pasquesi, Tenani, Snenghi, Cordioli (68. Sandri), Petrov, Daini (68. Sandri), Frison (62. Dal Degan), Gomiero

Auf der Ersatzbank: Leder, Camon, Giaretta, Lovatin, Veronese, Borin

Trainer: Manuel Segala

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Bahaj, Sula, Malcangio (57. Stublla), Zejnullahu (73. Quaranta), Fontana, Buonavia (73. Sinn), Fugaro (57. Margoni), Costa (73. Chanii), Vranici (60. Schwellensattl), Naffaa (73. Reng)

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Dal Pozzo

Trainer: Giampaolo Morabito

SCHIEDSRICHTER: Matteo Gasparotto

TORE: 1:0 Marchesin (51.), 2:0 Daini (66.), 2:1 Chanii (87.), 3:1 Gomiero (90.)