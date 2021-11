FCS: U17 und U15 verlieren beide knapp in Padua

Die Unter 16 der Serie C siegt im Regionalderby gegen Trient

UNTER 17 – NATIONALE EBENE

Nach der Pause letzte Woche standen für die beiden nationalen Teams der U17 und U15 die Auswärtspartien bei Padua an: die U17 von Mister Momi Hilmi unterliegt den noch ungeschlagenen Biancoscudati mit 1:2, nachdem man zwischenzeitlich durch den Treffer von Kofler (10.) in Führung ging. Susanu und Beccaro drehen die Partie durch ihre Treffer in der 16. und 67. Minute.

PADOVA – FC SÜDTIROL 2:1 (1:1)

PADOVA: Cherubin, Brugnolo (60. Salvato), Grosu, Menetto (72. Simionato), Boi, Susanu (72. Frison), Pedron (72. Tusha), Masiero (49. Bacci), Dalla Vestra (49. Antonello), Crescini (60. Gobbo), Beccaro

Auf der Ersatzbank: Mangiaracina, Destro

Trainer: Luca Rossettini

FC SÜDTIROL: Harrasser, Balde (71. Rabanser), Tschigg, Lantschner (46. Prosch), Rottensteiner, Konci (81. Bruni), Loncini, Kofler, Buzi (71. Giacomin Slemmer), Uez, Messner (81. Mutschlechner)

Auf der Ersatzbank: Armani

Trainer: Mohamed Hilmi

SCHIEDSRICHTER: Michael Polo (Mestre)

TORE: 0:1 Kofler (10.), 1:1 Susanu (16.), 2:1 Beccaro (67.)

GELBE KARTEN: Menetto (P), Susanu (P), Tschigg (FCS)

UNTER 15 – NATIONALE EBENE

Die Unter 15 unterliegt in Padua im historischen „Appiani“ mit demselben Erlebnis – 1:2. Die Jungs unter der Leitung von Mister Fabio Napoletani geraten durch die Tore von Stievano und Kasala in Rückstand und können in der Schlussphase durch Mahlknecht nur noch verkürzen.

PADOVA – FC SÜDTIROL 2:1 (0:0)

PADOVA: Lotto, Di Giuseppe (64. Benetazzo), Stievano, Uliana, Campolucci, Cunico (67. Carraro), Bertin (67. Bettin), M. Tiozzo Pago (64. Mascabruni), A. Tiozzo Pago (53. Kasala), Visentin (53. Carraro), Zaggia (47. Bartolini)

Auf der Ersatzbank: Furlan, Varone, Tumiatti

Trainer: Marco Dal Moro

FC SÜDTIROL: Arlanch, Volcan, Paternoster (67. Prosch), Turini, Zeni, Borgognoni, (67. Del Pin), Guarise (67. Bajro), Ceschini (55. Brik), Bettini (55. Giacomin Slemmer), Lochner (52. Annan), Pilara (41. Mahlknecht)

Auf der Ersatzbank: Wiedenhofer, Finotti

Trainer: Fabio Napoletani

SCHIEDSRICHTER: De Tos (Conegliano)

TORE: 1:0 Stievano (50.), 2:0 Kasala (53.), 2:1 Mahlknecht (75.)

UNTER 16 | NATIONALE EBENE – SERIE C

In der nationalen U16-Meisterschaft der Serie C ging es nach einigen Wochen Pause mit dem 4. Spieltag weiter: der FCS empfing im Regionalderby den AC Trient und siegte souverän mit 6:1 (Tore: Costa x4, Hofer, Seibstock).

FC SÜDTIROL – TRIENT 6:1 (6:1)

FC SÜDTIROL: Malsiner, Bahaj, Sula, Margoni, Gander (41. Dal Pozzo), Zejnullahu (52. Fontana), Buonavia (41. Chanij), Hofer (41. Reng), Costa (63. Stubla), Vranici, Seibstock (41. Schwellensattl)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Naffaa, Fugaro

Trainer: Giampaolo Morabito

TRIENT: Broseghini, Ambrosi, Mazzucchi, Bailoni, Festi, Fatih, Mancini, Lucin, Schnnieder, Ruffato, Dedeli (Lorenzi)

Auf der Ersatzbank: Zomer, Costan, Gianotti, Maran, Cristoforetti, Prosser, Del Dot, Shima

Trainer: Massimiliano Calliari

SCHIEDSRICHTER: Emanuele Carrassi

TORE: 1:0 Hofer (23.), 2:0 Seibstock (26.), 3:0, 4:0, 5:0 & 6:0 Costa (31., 32., 37., 39), 6:1 Lorenzi (39.)