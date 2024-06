FCS und Federico Valente setzen Zusammenarbeit fort

Von: luk

Bozen – Der FC Südtirol freut sich, die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Federico Valente als Cheftrainer der Profimannschaft bekanntgeben zu dürfen.

Geboren am 20. Juli 1975 in Solothurn, Schweiz, besitzt Valente dank der Herkunft seiner Eltern die italienische Staatsbürgerschaft. Der 48-Jährige wurde im Sommer 2023 als Coach der Primavera-2-Mannschaft engagiert und am 5. Dezember desselben Jahres zum Cheftrainer der Profimannschaft befördert. Mit acht Siegen, sechs Unentschieden und neun Niederlagen in 23 Ligaspielen führte Valente den FC Südtirol zum vorzeitigen Klassenerhalt und beendete die Meisterschaft nur knapp hinter der Playoff-Zone.

Valente hat beim FC Südtirol ein neues Arbeitspapier mit Fälligkeit am 30. Juni 2025 unterzeichnet mit der Option auf ein weiteres jahr bei klassenerhalt.

Der FC Südtirol freut sich, auch in Zukunft auf die Dienste von Federico Valente zählen zu dürfen und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg.