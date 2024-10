FCS unterliegt Palermo zuhause mit 1:3

Von: mk

Bozen – Ausgerechnet an dem Tag, an dem Fabian Tait, der 31-jährige Salurner, eine weitere, wichtige Seite der FCS-Vereinsgeschichte schreibt und sich durch seinen 369. Einsatz im Trikot der Weißroten zum alleinigen Rekordspieler des Clubs macht, muss sich „sein“ FC Südtirol im Monday Night Match zuhause gegen den Palermo FC mit 1:3 (0:1) beugen.

Im Rahmen des siebten Spieltags der Serie BKT 2024/25 erleiden die Mannen unter der Leitung von Mister Federico Valente vor heimischem Publikum im Bozner Drusus-Stadion eine Niederlage, die vierte in der laufenden Spielzeit, der drei Siege gegenüberstehen. Dabei starten die Gastgeber besser in die Partie, der Führungstreffer fällt jedoch auf der anderen Seite: eine stramme Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld von Ranocchia köpft Baniya zum 0:1 ein (20.).

Nach Wiederanpfiff ist es Casiraghi, der die Seinen mit einem herrlichen Freistoß aus rund 25 Metern zum 1:1-Ausgleich wieder in die Partie zurückbringt (52.), ehe Diakite die Rosanero, erneut nach einer Ranocchia-Hereingabe im Rahmen einer Standardsituation, wieder in Front befördert (64.). In der Schlussphase macht Insigne den Deckel aus kurzer Distanz drauf und markiert den 1:3-Endstand (81.).

Das Spiel

Die Gastgeber stoßen an und zeigen sogleich hohe Intensität. Folgerichtig kommt der FCS zur ersten Torchance: eine weiche Casiraghi-Freistoßflanke wird von der Hintermannschaft der Rosanero vor die Füße von Tait geklärt, der den Ball annimmt und dann direkt draufhält: sein strammer Abschluss zischt knapp am rechten Pfosten vorbei (fünfte Minute). Drei Minuten später findet Casiraghi mit seinem Zuspiel von links den mitgelaufenen Rover, der noch etwas in Richtung Mitte zieht und seinen Schuss knapp zu hoch ansetzt (achte Minute). Die Weißroten drücken, doch das Tor fällt auf der anderen Seite: In Spielminute 20 bringt Ranocchia aus dem linken Halbfeld eine stramme Freistoßflanke an den zweiten Pfosten, wo sich der aufgerückte Baniya energisch gegen Tait durchsetzt und zum 0:1 einköpft.

Der FCS erleidet einen Wirkungstreffer, kann aber in Minute 31 reagieren: Rover wird nicht entscheidend bedrängt und kann von der linken Seite in die Mitte ziehen – seinen Abschluss hält Desplanches sicher. Kurz darauf hallt ein Raunen durch das Bozner Drusus-Stadion, als ein Casiraghi-Corner von links in der Gefahrenzone an Freund und Feind vorbeirauscht, keiner der Weißroten jedoch zum Tap-In kommt (33.). Gegen Ende der ersten Hälfte fasst sich Rover aus der Distanz ein Herz, er hält bei einem im Anschluss an eine Ecke aus der Gefahrenzone kullernden Ball voll drauf – Desplanches ist unten und hält im Nachfassen (42.). In der Nachspielzeit legt Di Mariano auf der Gegenseite von links einen gefährlichen Ball für Henry ins Zentrum, der jedoch das Zuspiel knapp verpasst (45 + 1.).

Beide Teams gehen unverändert in Hälfte zwei, der FC Südtirol kommt früh zum Ausgleich: Casiraghi hämmert einen Freistoß aus rund 25 Metern Distanz, über die Mauer hinweg, links in den Winkel zum 1:1 (52.). Die Rosanero schütteln sich allerdings nur kurz und gehen in der 64. Spielminute wieder in Front: Erneut ist es Ranocchia, der eine weiche Freistoßflanke von der linken Seite ins Zentrum schlägt, dieses Mal verwertet Diakite die Hereingabe per Kopf ins lange rechte Eck zum 1:2. Die Weißroten versuchen, auf den erneuten Rückstand zu reagieren, eine Flanke von Rover wird immer länger und senkt sich gefährlich auf das Palermo-Gehäuse, endet jedoch auf dem Tordach (71.).

Auf der anderen Seite versuchen sich die Rosanero mit einer Fotokopie des zweiten Treffers, erneut kommt die Flanke gefährlich, der FCS wehrt die Baniya-Kopfballverlängerung dieses Mal in extremis zur Ecke ab (74.). Als die Schlussphase anbricht, machen die Gäste den Deckel drauf: Di Francesco spielt Brunori an, Ceppitelli raubt dem Palermo-Kapitän den Ball vom Fuß, spielt jedoch so unglücklicherweise Insigne frei, der aus kurzer Distanz Poluzzi zum 1:3 überwinden kann (81.).

Die Weißroten geben die Partie noch nicht verloren, Zedadka (83.) und Crespi (90 + 3.) finden allerdings in Desplanches mit ihren Abschlüssen jeweils ihren Meister. Somit bleibt es bei der 1:3-Niederlage für den FCS.

FC SÜDTIROL – PALERMO FC 1:3 (0:1)

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): 1 Poluzzi; 30 Giorgini, 23 Ceppitelli, 28 Kofler; 79 Molina (62. 2 El Kaouakibi), 27 Kurtic (81. 9 Crespi), 4 Arrigoni, 7 Rover; 17 Casiraghi (81. 11 Zedadka), 21 Tait (62. 99 Praszelik); 90 Odogwu (62. 33 Merkaj)

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 22 Tschöll, 6 Martini, 14 F. Davi, 15 Rottensteiner, 19 Pietrangeli, 68 Vimercati

Trainer: Federico Valente

PALERMO FC (4-2-3-1): 1 Desplanches; 3 Lund, 4 Baniya, 43 Nikolaou, 23 Diakitè; 6 Gomes, 8 Segre (87. 32 Ceccaroni); 7 Di Mariano (77. 17 Di Francesco), 10 Ranocchia (77. 30 Saric), 21 Le Douaron (59. 11 Insigne); 20 Henry (77. 9 Brunori)

Auf der Ersatzbank: 46 Sirigu, 5 Lucioni, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 25 Buttaro, 26 Verre

Trainer: Alessio Dionisi

SCHIEDSRICHTER: Simone Galipò (Florenz) | Die Assistenten: Matteo Passeri (Gubbio) & Lorenzo Giuggioli (Grosseto) | Vierter Offizieller: Giorgio Di Cicco (Lanciano)

VAR: Antonio Di Martino (Giulianova) | AVAR: Daniele Paterna (Teramo)

TORE: 0:1 Baniya (20.), 1:1 Casiraghi (52.), 1:2 Diakitè (64.), 1:3 Insigne (81.)

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Gelbe Karten: Ceppitelli (FCS | 20.), Di Mariano (PFC | 55.), Rover (FCS | 63.), Desplanches (PFC | 71.), Kofler (FCS | 73.), El Kaouakibi (FCS | 86.)

ANMERKUNGEN: recht kühler Abend, Temp. um 18-19°C, großteils heiterer Himmel. Initiative der Lega B mit #BeActive, um die europäische Woche des Sports. Vor Spielbeginn wurde ein Blumenstrauß auf dem Sitzplatz des langjährigen FCS-Abonnenten Massimo Bertoldi niedergelegt, der kurz nach dem letzten Heimspiel der Weißroten plötzlich verstarb. 4.076 Zuschauer (davon 428 Gästefans).

Eckenverhältnis: 3-6 (3-4)

Nachspielzeit: 2min + 5min