FCS Women mit zweitem Remis in Folge

Eppan/Rungg – Im Rahmen des 6. Spieltags spielen die Weißroten zu Hause gegen Vicenza Calcio Femminile 1:1-Unentschieden: Pföstl antwortet mit ihrem Treffer (79.) auf Ponte (52.).

Die Formation der FCS Women spielt zuhause im Rahmen des 6. Spieltags der nationalen Serie C-Meisterschaft (Kreis B) gegen Vicenza Calcio Femminile 1:1 (0:0)-Unentschieden. Nach drei Siegen zum Auftakt holen die Weißroten – die ebenfalls bereits spielfrei waren – ihr zweites Remis in Folge.

Die erste Hälfte gegen die Vicentine gestaltet sich ausgeglichen: die Gäste-Keeperin kann sich auf der einen Seite bei einem Schluss von Bielak mit einer Glanzparade auszeichnen, auf der anderen Seite wird Vicenza ein Tor aufgrund einer zweifelhaften Abseitsposition aberkannt. Die Tore fallen nach dem Seitenwechsel: in Spielminute 52 schaltet Ponte im Getümmel nach einem Freistoß für die Gäste am schnellsten und drückt den Ball zum 0:1 über die Linie. Die Gastgeberinnen kommen in der Schlussphase zum Ausgleich: Varrone mit dem präzisen Zuspiel auf Pföstl, die ins kurze Eck zum 1:1 trifft (79.). In der Folge haben die FCS-Damen den Lucky Punch in Person von Markart auf dem Fuß, jedoch wird sie in der Vicenza-Box von den Beinen geholt – die Situation kann, muss jedoch nicht, als elfmeterwürdig eingestuft werden, der Unparteiische entscheidet sich schlussendlich gegen den Pfiff und den Strafstoß. Somit bleibt es bei einer im Großen und Ganzen gerechten Punkteteilung. Die FCS Women gastieren am kommenden Sonntag im Rahmen von Matchday 7 bei Gatteo Mare.

FC SÜDTIROL WOMEN – VICENZA CALCIO FEMMINILE 1:1 (0:0)

FC SÜDTIROL WOMEN: Graus, Varrone, Oberhuber, Ladstätter, Ruaben (46. Vuerich), Kiem, Markart, Santin (71. Costisella), Prearo, Peer (50. Pföstl), Bielak (67’ Stockner)

Auf der Ersatzbank: Holzer, Dorfmann, Rieder, Bauer, Huber

Trainer: Ruggero Santuari

VICENZA CALCIO FEMMINILE: Italiano, Missiaggia, Gobbato, Grendene, Orsini (66. Zoppi), Ponte (90 + 2. Gidoni), Balestro, Orlandi, Bauce (90 + 2. Vogli), Spinelli (71. Antoniazzi), Marchiori

Auf der Ersatzbank: Pazzocco, Imparato, Mele, Todesco, Pegoraro

Trainer: Andrea Rizzolo

SCHIEDSRICHTER: Francesco Palmisano (Saronno) | A. Salerno (Bozen) & N. Frara (Meran)

TORE: 0:1 Ponte (52.), 1:1 Pföstl (79.)