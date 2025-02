FCS Women siegen in Chieti

Von: ka

Bozen – Im Rahmen des 19. Spieltags, des vierten der Rückrunde, setzen sich die Weißroten unter der Leitung von Mister Castellaneta auswärts mit 2:0 (0:0) durch und festigen somit den zweiten Tabellenplatz.

Die FCS Women setzen sich auswärts bei Chieti Femminile im Rahmen des 19. Spieltags der Serie C der Damen (Kreis B) mit 2:0 (0:0) durch. Auf diese Weise festigen die Mädels unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Venezia. Dabei gestaltet sich das Gastspiel bei Chieti lange Zeit als ein schwieriges für die Weißroten – gegen ein Team, das sehr tief wie dicht gestaffelt steht. Der Durchbruch gelingt den FCS-Damen in Minute 62: Fischer bedient Vuerich, die präzise wie potent mit links ins lange Eck zum 1:0 trifft. Zehn Minuten später dann die Vorentscheidung: Kiem legt für Bielak ab, die wiederum mit ihrem Zuspiel in die Mitte Fischer findet, welche zum 2:0-Endstand einschiebt (72.).

CHIETI FEMMINILE – FC SÜDTIROL WOMEN 0:2 (0:0)

CHIETI FEMMINILE: Cannarsa, Di Gesulado, Martella, Liberatore (46. Baldassarra), Fartaria, Di Camillo, Cavallaro (67. Zappacosta), Inetti, Ruffini (77. Casella), Pitittu, Passeri

Auf der Ersatzbank: Di Matteo, Ranalli

Trainer: Lello Di Camillo

FC SÜDTIROL WOMEN: Graus, Tschöll (76. Bauer), Vuerich, Ladstätter, Ruaben (68. Maloku), Kiem, Markart (72. Costisella, 86. Breitenberger), Santin, Bileak, Fischer, Stockner (64. Peer)

Auf der Ersatzbank: Holzer

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: G. Ciorba (Perugia) | L. Del Plavignano & G. Dragani (beide Lanciano)

TORE: 0:1 Vuerich (62.), 0:2 Fischer (72.)

ANMERKUNGEN – Gelbe Karte: (CF) Ruffini