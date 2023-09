FCS Women: Traumdebüt mit vier Toren

Eppan/Rungg – Das Damenteam der Weißroten startet als Aufsteiger mit einem überzeugenden 4:0 gegen Villorba auf dem Kunstrasenplatz des FCS Center in sein neues Abenteuer.

Absolutes Traumdebüt für die FCS Women in der Serie C: als Aufsteiger setzen sich die Damen der Weißroten im Rahmen des 1. Spieltags von Kreis B auf dem Kunstrasen des FCS Center in der Sportzone Rungg souverän mit 4:0 (1:0) gegen Villorba Calcio durch. Die Ladies unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta gehen in Minute 19 in Führung: Markart tankt sich auf der Seite energisch durch, legt eine Hereingabe ins Zentrum, wo Santin ins leere Tor einschiebt.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff holt Bielak einen Elfmeter heraus, Santin übernimmt Verantwortung und tritt an, die gegnerische Torhüterin hält die Gäste jedoch mit einer Glanztat in der Partie (46.). Der zweite FCS-Treffer lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Pföstl arbeitet sich bis an die Grundlinie vor und schlägt eine Flanke in die Mitte, wo Markart direkt einschießt (52.). In Spielminute 71 stürmt Bielak die Seite entlang, ihre scharfe Hereingabe wird von einer Villorba-Verteidigerin zum 3:0 ins eigene Tor abgefälscht. Bielak selbst ist dann für den 4:0-Endstand verantwortlich, sie lässt eine Gegenspielerin aussteigen und trifft mit einem sehenswerten Rechtsschuss (81.).

FC SÜDTIROL – ASD VILLORBA CALCIO 4:0 (1:0)

FC SÜDTIROL: Graus, Oberhuber, Ladstätter, Dorfmann, Santin (67. Rieder), Prearo (46. Stockner), Stockner, Markart (78. Huber), Bielak, Costisella (62. Fischer), Pföstl, Varrone (57. Vuerich)

Auf der Ersatzbank: Fenzi, Cainelli, Bauer, Messner

Trainer: Marco Castellaneta

VILLORBA CALCIO: Donadel, Ciferri, Morettin, Cecchinato, Bassani (46. Piovesan), Ghezze (75. Biancon), Foltran, Speduto. Oleucci (76. Trevisiol), Rossi, Sandi (78. Fighera)

Auf der Ersatzbank: Carmignola, Cosereanu, Dal Maso, Fighera, Gritti, Piovesan

Trainer: Fabrizio Melissano

SCHIEDSRICHTER: M. Maccorin (Pordenone) | A. Salerno & T. Lugo (Bozen)

TORE: 1:0 Santin (19.), 2:0 Markart (52.), 3:0 Eigentor (71.), 4:0 Bielak (81.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Oleucci, Sandi.

U17 muss sich Verona auswärts beugen

Die Weißroten von Mister Salvo Leotta unterliegen den Gialloblù Scaligeri im „Antistadio G. Tavellin“ im Rahmen des 1. Spieltags der nationalen Allievi-Meisterschaft

Im Rahmen des 1. Spieltags der nationalen “Allievi Unter 17 Serie A/B“-Meisterschaft (Kreis B) muss sich die Mannschaft des FC Südtirol im „Antistadio G. Tavellin“ im Piazzale Olimpia von Verona den gleichaltrigen Gastgebern von Hellas mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Den Jungs unter der Leitung von Mister Salvatore Leotta reicht eine ordentliche Leistung nicht, um den Gialloblù Scaligeri die Stirn zu bieten, welche durch einen Doppelpack von Davide Avdullari in Halbzeit eins (5., 32.) sowie den Treffer von Zambiasi in der Schlussphase (83.) den Erfolg fixieren.

HELLAS VERONA – FC SÜDTIROL 3:0 (2:0)

HELLAS VERONA: Castagnini, Albertini, E. Minucelli, Bancila, Opuoru, Eyeh (80. Sidibe), Avdullari (70. Brais), Peci (70. De Paoli), Caleffi (80. Zambiasi), Mussola (80. F. Minucelli), Stella (61. De Rossi)

Auf der Ersatzbank: Bertolazzi, Cusini, Ionita

Trainer: Mauro Coppini

FC SÜDTIROL: Arlanch, Paternoster, Halili, Borgognoni, Del Pin, Brik, Mahlknecht (90. Bajro), Guarise (90. Hoxha), Gamper, Fumai (56. Fontana), Gabos (46. Finotti)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Kofler, Ceschini

Trainer: Salvatore Leotta

SCHIEDSRICHTER: Paolo Zantedeschi (Verona) | Greta Pasquesi & Mihai Irimca (Rovigo)

TORE: 1:0 & 2:0 Avdullari (5. & 32.), 3:0 Zambiasi (83.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Eyeh, Sidibe, Guarise, Paternoster. Nachspielzeit: 5min. Eckenverhältnis: 6-1