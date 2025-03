FCS Women unterliegen im Pokal

Von: ka

Bozen – Die Weißroten von Mister Castellaneta müssen sich im Achtelfinale Real Meda mit 0:1 (0:0) beugen.

Während die Serie C der Damen spielfrei hat, und damit auch die Verfolgungsjagd der FCS Women auf Tabellenführer Venezia eine Pause einlegt, sind die Weißroten dafür in der Coppa Italia im Einsatz gewesen: die Formation unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta unterliegt im Achtelfinale des Pokalbewerbs Real Meda mit 0:1 (0:0). In der Terra Brianzola entscheidet Roventi in Spielminute 72 die Partie zugunsten der Gastgeberinnen: in der Folge eines Freistoßes aus dem Mittelfeld bringt sie den Ball per Seitfallzieher im Tor unter. Somit zieht Real Media ins Viertelfinale ein.

REAL MEDA – FC SÜDTIROL WOMEN 1:0 (0:0)

REAL MEDA: Ripamonti, Ballabio, Mariani, Vlassopoulou (86. Rovelli), Molteni, Ragoni, Vergani, Barrile (71. Roventi), Roma, Campisi, Indomenico (90+3. Ienna)

Auf der Ersatzbank: Coppini, De Pieri, Mugnaioni, La Mantia, Turati, Fusari

Trainer: Gianni Zaninello

FC SÜDTIROL WOMEN: Graus Oberhuber (78. Breitenberger), Dorfmann, Ruaben, Bauer, Kiem, Santin (50. Tschöll), Peer, Prearo (75. Maloku), Stockner, Bielak (66. Fischer)

Auf der Ersatzbank: Holzer, Ladstätter, Vuerich

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: D. Zamagna | B. De Angelis & V. M. D’Angheo

TOR: 1:0 Roventi (72.)