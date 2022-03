FCS zuhause gegen Mantua gefordert

Bozen – Der FC Südtirol steht im Finale des Serie C-Pokals und kann sich nun voll und ganz auf das nächste Meisterschaftsspiel konzentrieren. Dieses steigt für die Weißroten am Sonntag, 6. März um 14.30 Uhr im Bozner Drusus-Stadion. Gegner der Partie des 30. Spieltags ist der Fußballclub Mantua.

Das Team von Coach Javorcic führt mit 70 Punkten weiterhin die Gruppe A der Serie C an. Am letzten Spieltag, nach 28 Matches, mussten die Südtiroler in Piacenza die erste Niederlage der laufenden Meisterschaft hinnehmen. Das Heimspiel gegen Mantua können die Weißroten trotzdem mit einem Erfolgserlebnis im Hinterkopf vorbereiten. Vinetot und Co gewannen am Mittwoch das Halbfinal-Rückspiel gegen Fidelis Andria mit 3:1 (4:0-Erfolg im Hinspiel) und zogen ins Endspiel des Wettbewerbs ein.

Der Gegner

Mantua liegt aktuell mit 34 Zählern – punktegleich mit Albinoleffe – auf dem zehnten Tabellenplatz und ist somit voll auf Playoff-Kurs. Bis Mitte Dezember lagen die „Virgliani“ im unteren Tabellendrittel, weshalb Coach Maurizio Lauro vorzeitig seines Amtes enthoben wurden. Sein Nachfolger Giuseppe „Nanu“ Galderisi hat frischen Wind ins Team gebracht und seit seiner Einstellung starke 17 Punkte einfahren können. Eine bedeutende Rolle spielt in dieser Hinsicht Winterneuzugang Gaetano Monachello, welcher in seinen ersten acht Einsätzen für Mantua sieben Treffer erzielte.

FC Südtirol gegen Mantua ist ein Klassiker der letzten beiden Jahrzehnte. Insgesamt standen sich die beiden Teams 17 Mal gegenüber, das erste Mal in der Saison 2000/01 in der Serie C2: neuen dieser Begegnungen gewann der FC Südtirol, sechs endeten mit einem Unentschieden und zwei Mal verließ Mantua den Platz als Sieger. Die Hinrunde im Martelli-Stadion – 0:1 das Endergebnis – gewann der FCS mit einem Last-Minute-Treffer von Raphael Odogwu.

Alte Bekannte

Zu den Sturmpartnern von Torgarant Monachello zählt u.a. Caio De Cenco. Der Brasilianer stürmte in der Saison 2018/19 für den FC Südtirol und konnte dabei fünf Treffer in 39 Einsätzen verbuchen. Der einzige Ex-Spieler ist den Reihen der Hausherren ist hingegen Kévin Vinetot. Der französische Innenverteidiger, welcher gegen Fidelis Andria sein 150. Match für den FCS bestritt, stand in der Rückrunde 2016/17 bei Mantua unter Vertrag (15 Einsätze und zwei Treffer). Auch Coach Ivan Javorcic trifft am Sonntag auf einen seiner ehemaligen Vereine: Der Übungsleiter aus Split leitete in der Saison 2015/16 die Geschicke der „Virgiliani“.

Der Schiedsrichter

Referee der Begegnung ist Herr Daniele Rutella aus der Sektion Enna. Unter seiner Leitung gab es für den FC Südtirol bisher einen Sieg, zwei Unentschieden – darunter das diesjährige Hinspiel gegen Feralpisalò) – und zwei Niederlagen. Als Assistenten sind Roberto Terenzio (Cosenza) und Luca Dicosta (Biella) im Einsatz, vierter Offizieller ist Alessandro Di Graci (Como).