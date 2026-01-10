FCS zurück auf Siegerstraße: 2:1 gegen Spezia

Von: ka

Bozen – Die Weißroten gewinnen vor heimischem Publikum mit 2:1 (1:1). Die Gäste gehen durch Vlahovic zunächst in Führung (31. Minute), doch Pecorino (34. Minute) und Kofler (51. Minute) drehen die Partie.

Drei wertvolle und verdiente Punkte! Im Rahmen des 19. Spieltags der Serie BKT 2025/26 kehrt der FC Südtirol wieder auf die Siegerstraße zurück. Die Weißroten unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori schlagen vor heimischem Publikum im Bozner Drusus-Stadion Spezia Calcio mit 2:1 (1:1) und feiern damit den ersten Sieg seit Ende September. Dabei gehen zunächst, etwas entgegen dem Spielverlauf, die Gäste in Führung: Es läuft die 31. Minute, als eine abgefälschte Beruatto-Flanke von rechts vor die Füße von Nagy landet – dessen nicht voll getroffener Linksschuss von der Strafraumgrenze wäre deutlich am Tor vorbeigegangen, doch Vlahovic steht in der Schussbahn und lenkt den Ball zum 0:1 ins linke Eck. Die Weißroten mit der postwendenden Antwort: Pecorino trifft nach Zuspiel von Casiraghi von links mit seinem starken linken Fuß flach wie diagonal ins rechte Eck zum 1:1 (34.), ehe Kofler kurz nach dem Seitenwechsel per präzisem Rechtsschuss im Strafraum den 2:1-Endstand markiert (51.).

ERSTE HALBZEIT

Die Weißroten stoßen an und haben in der Anfangsphase auch mehr vom Spiel: Casiraghi schlägt eine Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum, wo Pecorino per Kopf in die Mitte legen will, Merkaj jedoch den Tap-in knapp verpasst (13.). In Spielminute 19 treten die Gäste erstmals offensiv in Erscheinung: Nach einem präzisen Ball in die Tiefe läuft Di Serio, noch von Kofler entscheidend bedrängt, alleine auf Adamonis zu, der jedoch aus seinem Tor stürmt, gekonnt den Winkel zumacht und so den Abschluss entschärfen kann. Etwas entgegen dem Spielverlauf geht Spezia nach einer guten halben Stunde in Front: Eine leicht abgefälschte Flanke von Beruatto über die rechte Außenbahn kann Kofler zunächst klären, der Ball landet jedoch vor den Füßen von Nagy. Dessen Abschluss mit dem linken Fuß ist nicht voll getroffen, Vlahovic steht jedoch in der Schussbahn und lenkt das Spielgerät in der 31. Minute zum 0:1 ins Tor. Die Gäste-Führung währt allerdings nicht lange, den Weißroten gelingt nämlich die postwendende Antwort: Pecorino nimmt Casiraghi auf links mit, letzterer bedient schließlich ersteren per Doppelpass in die Spezia-Box, wo dieser das Zuspiel mit rechts kontrolliert und überlegt mit links ins lange rechte Eck zum 1:1-Ausgleich trifft (34.). In der Folge nimmt der FCS die Zügel der Partie wieder in die Hand, gefährliche Torchancen bleiben bis zum Pausenpfiff allerdings aus.

ZWEITE HALBZEIT

Beide Teams gehen unverändert in die zweiten 45 Minuten, dieses Mal schlagen die Weißroten als erstes zu: Casiraghi flankt von rechts ins Zentrum, wo die Spezia-Hintermannschaft vor die Füße von Tait klärt – dessen Abschluss wird noch abgeblockt, ehe die Kugel zu Kofler kommt, der mit rechts flach wie präzise ins linke untere Eck zur 2:1-Führung trifft (51.). Kurz darauf verpassen Pecorino (53.) und Tronchin (57.) knapp den dritten Treffer, ehe ein Kopfstoß von Zedadka in den Armen von Radunovic endet (59.). Nur Sekunden später fängt Veseli noch in der gegnerischen Hälfte einen Ball ab und spielt Merkaj per Lochpass an; dieser dreht sich sehenswert um seinen Bewacher und schließt ab, Radunovic ist jedoch zur Stelle. In Minute 61 versucht Spezia, auf den Rückstand zu reagieren, Di Serio setzt seinen Schuss aus rund 17 Metern allerdings zu hoch an. Auf der anderen Seite legt Pecorino für Merkaj ab, dessen Direktabnahme von innerhalb der Box knapp vorbeigeht (65.). Direkt im Gegenzug die beste Chance der Gäste auf den Ausgleich: Eine Sernicola-Flanke von der rechten Seite lenkt Aurelio per Kopf zu Kouda weiter, der das Spielgerät aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringt (66.). In Spielminute 75 pariert Adamonis auf der Linie stark einen Comotto-Kopfball nach Adamo-Hereingabe von links. Mit Anbruch der Schlussphase hat Merkaj nach Ablage von Odogwu den Knock-out auf dem linken Fuß, legt seinen Schuss aus bester Position jedoch haarscharf über das Spezia-Gehäuse (84.). In der Folge verteidigen die Weißroten die Führung geschickt, es bleibt beim lang ersehnten 2:1-Heimerfolg.

Die Mannen unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori nehmen den Trainingsbetrieb am Montagnachmittag (12. Jänner) im FCS Center in der Sportzone Rungg wieder auf.

FC SÜDTIROL – SPEZIA CALCIO 2:1 (1:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Kofler, El Kaouakibi; Zedadka (72. Pietrangeli), Casiraghi (78. Frigerio), Tronchin (78. Bordon), Tait ©️ (61. F. Davi), Molina; Pecorino (72. Odogwu), Merkaj.

Auf der Ersatzbank: Poluzzi, Theiner, Mancini, Mallamo, Sabatini, Brik, Verdi.

Trainer: Fabrizio Castori.

SPEZIA CALCIO (3-5-2): Radunovic; Beruatto, Hristov ©️, Wisniewski; Aurelio (72. Adamo), Kouda, Cassata, Nagy (72. Comotto), Vignali (60. Sernicola); Vlahovic (60. Artistico), Di Serio (82. Lapadula).

Auf der Ersatzbank: Mascardi, Jack, Candela, Onofri, Soleri, Candellari, Mateju.

Trainer: Roberto Donadoni.

SCHIEDSRICHTER: Gianluca Manganiello (Pinerolo) | Assistenten: Daisuke E. Yoshikawa (Rom) & Francesco Luciani (Mailand) | Vierter Offizieller: Andrea Zanotti (Rimini).

VAR: Daniele Rutelli (Enna) | AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

TORE: 0:1 Vlahovic (31.), 1:1 Pecorino (34.), 2:1 Kofler (51.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Vignali (SC | 28.), Merkaj (FCS | 80.), Adamo (SC | 87.).

ANMERKUNGEN: Vor Spielbeginn Schweigeminute im Gedenken an die Opfer der Katastrophe in Crans-Montana. Bedeckter Nachmittag, Temperaturen um den Nullpunkt. 3.990 Zuschauer, davon 276 Gästefans. | Eckenverhältnis: 3:4 (2:3) | Nachspielzeit: 1 Min. + 4 Min.