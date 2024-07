“Feel The Passion”: Start der Foxes-Abo-Kampagne

Von: luk

Bozen – Alles ist bereit für die Abo-Kampagne der Saison 2024/25 des HCB Südtirol Alperia. Die Foxes, welche in den letzten beiden Saisons ein Finale und ein Halbfinale der ICE Hockey League bestritten haben, kehren ab dem 20. September mit einem Team, das aus vielen bekannten Gesichtern und neuen Spielern besteht, auf das Eis zurück. Zuvor steht eine intensive Vorbereitungsphase an, in der die weiß-roten Fans sieben bereits im Abo enthaltenen Spiele sehen können: Die Kampagne wird dieses Jahr mit dem Slogan „Feel The Passion“ beworben.

Alle Abos werden wie immer in BASIS (alle 24 Spiele der Regular Season der ICE Hockey League, eventuelle Pre-Playoffs, die 4 Spiele des Südtirol Summer Classic by Sparkasse, das Freundschaftsspiel gegen Innsbruck, der Alperia Cup gegen den HC Pustertal in der Sparkassen Arena, sowie das Freundschaftsspiel gegen Cortina im Eisstadion Corvara) und FULL (alle Heimspiele der Saison, inklusive Playoff und das Freundschaftsspiel gegen Cortina in Corvara) unterteilt.

Große Ermäßigungen für Studenten

Ab diesem Jahr hat der Verein beschlossen, Jugendliche und Studenten zu unterstützen: die KID-Preise werden in dieser Saison für Jugendliche bis 18 Jahre (Jahrgang 2006) und Studenten bis 25 (Jahrgang 1999) garantiert – Angebot in den Sektoren A/C und D gültig. „Mit dieser Initiative wollen wir den jungen Boznern und Südtirolern, die im Laufe der Jahre eine Leidenschaft für Eishockey und insbesondere für die Foxes entwickelt haben, entgegenkommen – erklärt Geschäftsführer Dieter Knoll-, der stark reduzierte Preis kann sicherlich einen großen Anreiz für unsere jüngsten Fans darstellen“.

Vorkaufsrecht für Abonnenten der Saison 2023/24

Der Verkauf beginnt am Dienstag, dem 30. Juli 2024, und die Abonnenten der vorherigen Saison haben bis Mittwoch, den 14. August das Vorkaufsrecht auf ihren Platz.

Für FULL Abonnenten (welche den vollen Preis bezahlen) besteht außerdem die Möglichkeit, den Platz online zu bestätigen und zu bezahlen, indem sie eine Überweisung an IBAN IT 57 K 06045 11616 000 002 045 000 tätigen und das Online-Formular im Bereich „Bestellung HCB 2024/25 Abonnement“ ausfüllen. Die Überweisung muss spätestens bis Montag, den 12. August um 12.00 Uhr erfolgen. Das Abo kann dann während den Bürozeiten abgeholt werden.

Die Zahlung kann auch in zwei Raten erfolgen.

Hier sind die detaillierten Zeiten (bitte das Formular bereits ausgefüllt mitbringen; kann am Ende dieser Seite heruntergeladen werden):

· Dienstag, 30. Juli

von 15.00 bis 19.00 Uhr

· Von Mittwoch, 31. Juli bis Freitag, 2. August

von 10.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 19.00 Uhr

· Samstag, 3. August

von 9.00 – 12.00 Uhr

· Von Montag, 5. August bis Donnerstag, 8. August

von 16.00-19.00 Uhr

· Freitag, 9. August

von 10.00-12.00 Uhr

· Von Montag, 12. August bis Mittwoch, 14. August

von 16.00-19.00 Uhr

Ende Vorkaufsrecht Abonnenten 2023/24

Anschließend wird der Verkauf zu den normalen Bürozeiten fortgesetzt.

Tageskarten

Die Tageskarten sind wie immer bis vor Spielbeginn online erhältlich. Das Ausdrucken des Tickets ist nicht erforderlich: die Scanner lesen den Code auch vom Smartphone. Die Karten können auch am Spieltag an den Stadionkassen und am Vortag im Büro erworben werden: die Zeiten werden jeweils bekannt gegeben.

Hier sind alle Informationen über Preise und Bedingungen für die Saison 2024/25: https://www.hcb.net/de/feel-the-passion-start-der-abo-kampagne/