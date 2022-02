Fehérvár gastiert am Donnerstag in Ljubljana

Im einzigen Donnerstagsspiel der bet-at-home ICE Hockey League trifft HK SŽ Olimpija zu Hause auf Hydro Fehérvár AV19. In den bisherigen zwei Saisonduellen setzten sich die aktuell zweitplatzierten Ungarn durch. Die Partie wird im Pay-per-View Livestream übertragen.

bet-at-home ICE Hockey League:

Do, 03.02.2022, 19:45: HK SZ Olimpija – Hydro Fehervar AV 19

Referees: GROZNIK, PIRAGIC, Hribar, Zgonc | >> PPV-Livestream <<

Nach zuletzt zwei Siegen musste sich Olimpija am Dienstag zu Hause gegen den EC GRAND Immo VSV mit 2:4 geschlagen geben. Die Slowenen kamen zwar nach einem 0:3-Rückstand auf ein Tor heran, schlussendlich mussten die nun sechstplatzierten Slowenen den Kärntnern sowohl im Spiel als auch in der Tabelle den Vortritt lassen. Gegner Fehérvár feierte in der letzten Woche gleich drei Heimsiege. Bei den Erfolgen über Znojmo, Bozen und Klagenfurt musste sich Goalie Rasmus Tirronen nur jeweils einmal geschlagen geben. Im Spiel gegen den KAC verbuchte der Finne sogar einen spektakulären Overtime-Save. In den bisherigen zwei Saisonduellen zwischen Ljubljana und Székesfehérvár setzten sich beide Male die Ungarn durch.