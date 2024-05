Feierlicher „Sportler Obend“ im Kulturhaus Völs am Schlern

Von: ka

Völs am Schlern – Am Freitagabend, den 31. Mai, fand im Kulturhaus von Völs am Schlern der feierliche „Sportler Obend“ statt. Diese besondere Veranstaltung, organisiert von Seiser Alm Marketing in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportvereinen, würdigte die herausragenden sportlichen Leistungen der Athletinnen und Athleten der Dolomitenregion Seiser Alm.

Helmut Mitterstieler, Präsident von Seiser Alm Marketing, begrüßte die zahlreichen Gäste und bedankte sich besonders bei Landeshauptmann Arno Kompatscher und dem Landesrat für Sport, Peter Brunner, für ihre Anwesenheit. Ihr Erscheinen unterstrich die hohe Wertschätzung, die dem Sport und den Athletinnen und Athleten in Südtirol entgegengebracht wird.

Sportlandesrat Peter Brunner hob die Vorbildfunktion der Spitzensportler hervor und betonte die Wichtigkeit des Sports für die Gesundheit. Sport ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft.

Moderator Thomas Vonmetz führte durch den Abend und ehrte die Nachwuchssportler*innen der Dolomitenregion Seiser Alm.

Besondere Highlights des Abends waren die feierliche Verabschiedung des Skirennläufers Alex Hofer und des MTB-Profis Franz Hofer, die beide ihre Karrieren beenden. Der amtierende Weltmeister im Mixed Parallel Slalom, Aaron March, gab einen Rückblick auf seine erfolgreiche Saison. Auch der Telemarker Raphael Mahlknecht, der im Weltcup beeindruckende Platzierungen erreichte und der Skirennläufer Florian Schieder, der in Kitzbühel und Wengen herausragende Ergebnisse erzielte, wurden gewürdigt. Patrick Pigneter, Naturbahnrodler aus Völs, dominierte die Weltcuprennen und wurde für seine außerordentlichen Leistungen, die ihm den Gesamtweltcupsieg sicherten, besonders geehrt.

Den krönenden Abschluss des Abends bildeten die Kunstbahnrodlerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer, die mit 10 Podiumsplätzen bei 12 Weltcuprennen den Gesamtweltcupsieg und mehrere Weltmeistertitel errangen.

Landeshauptmann Arno Kompatscher lobte die Leistungen der vielen Sportler. Er betonte die hohe Dichte an Spitzensportlern in der Dolomitenregion Seiser Alm und bedankte sich bei der ehrenamtlichen Tätigkeit der Sportvereine.

„Wir können auf einen sehr erfolgreichen Abend zurückblicken,“ freute sich Helmut Mitterstieler. „Der ‚Sportler Obend‘ wird künftig jährlich stattfinden, abwechselnd in Kastelruth, Seis am Schlern, Völs am Schlern und Tiers am Rosengarten. Ziel der Veranstaltung ist es, das Gemeinschaftsgefühl unter den Einheimischen zu stärken und Kinder sowie Jugendliche zu sportlicher Betätigung zu motivieren.“

Mit musikalischer Begleitung der „Fratelli Stonati“ wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert.