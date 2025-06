Felbermayr in F1 Academy als Dritte erstmals am Stockerl

Von: apa

Die Oberösterreicherin Emma Felbermayr hat im ersten Rennen der F1 Academy an diesem Wochenende in Montreal den dritten Platz geholt. Die vom Formel-1-Rennstall Sauber unterstützte 18-Jährige musste sich am Samstagvormittag (Ortszeit) nach 17 Runden nur der Französin Doriane Pin und der Britin Ella Lloyd geschlagen geben. In Montreal finden außertourlich drei Rennen statt, da am vorigen Schauplatz in Miami eines regenbedingt ausgefallen war.

Am Samstagabend europäischer Zeit (20.50 Uhr) ist die für das Team Rodin Motorsport startende Felbermayr wieder auf dem Circuit Gilles-Villeneuve im Einsatz. Ihre beste Platzierung bis Montreal war ein fünfter Platz in Shanghai gewesen.