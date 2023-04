Felix Wegscheider glänzt in Ottobiano

Bozen – Die Supermoto-Saison 2023 wurde vor kurzem auf der Piste von Ottobiano eröffnet. Großer Star der Eröffnungsrennen in der Provinz Pavia war dabei der Südtiroler Felix Wegscheider, der sich in der Kategorie SM3 durchsetzen konnte.

Wegscheider, der sich im Vorjahr die Nord-Ost-Trophäe sicherte, ließ auch diesmal seinen Gegnern keine Chance. Das Aushängeschild vom Motoclub Neumarkt wurde von seinem Vater Markus begleitet, der früher ebenfalls ein bärenstarker Pilot war und bei den Italien- und Europameisterschaften mehrmals aufhorchen ließ. Auch in Zukunft will sich Wegscheider weiter verbessern und noch bessere Ergebnisse verbuchen.

Mit Ginevra Riz war auch eine Südtiroler Pilotin mit dabei. In der von der FMI neu gegründeten Kategorie „Lady“ belegte die Athletin vom MC Neumarkt hinter Giada Vezzù und Giulia Tagliamonte Platz 3.

Nach diesem vielversprechenden Auftakt in Albettone werden die „Internazionali d’Italia“ am 7. Mai mit dem zweiten Saisonrennen auf der Piste von Battipaglia in Kampanien fortgesetzt.

Südtiroler Motocrosser im Dauereinsatz

In Fara Vicentino fand der zweite Lauf zur Motocross-Nord-Ost-Meisterschaft statt. Insgesamt 300 Teilnehmer waren mit dabei, darunter auch zahlreiche Südtiroler.

Davide Gasparotto, der für den Branzoller Verein Ferlu Racing startet, holte sich den Tagessieg in der Klasse MX2 Challenge. Auf das Podest stieg auch Norbert Lantschner. Das Aushängeschild vom MC Evergreen zeigte eine gewohnt solide Leistung und platzierte sich in der Open-Master-Kategorie an zweiter Stelle. Gut schlug sich auch Elia Fulco, der bei den 85 Junior Fünfter wurde. Vier sechste Plätze gingen an den Brixner Lukas Messner (85 Senior), Thomas Arnoldo (MX2 Expert), Martin Niedermair (Open Superveteran) vom Motoclub Neumarkt und Fabio Zolin (MX2 Challenge). Mit Jakob Gampenrieder (65 Cadetti), Silvano Pillon (Open Masters, beide Achte) und Moritz Flarer (MX2 Expert, 9.) schafften es drei weitere einheimische Piloten in die Top Ten.

In Albettone wurde hingegen der zweite Ausscheidungslauf zur Motocross-Italienmeisterschaft der Mini und Junioren (Zone Nord) ausgetragen. Hier konnten sich die Südtiroler nicht so gut in Szene setzen. Das beste Ergebnis holte Elia Fulco, der 11. in der Junior-85-Klasse wurde. Liam Pichler belegte in diesem Rennen Rang 19. Der Meraner Jakob Gampenrieder beendete den 65-Cadetti-Lauf auf dem 14. Platz, Lukas Messner wurde bei den Senior 85 13. Dominik Varotto und Alex Gruber (beide Junior 125) konnten sich nicht für das A-Finale qualifizieren, im B-Finale mussten sie sich mit Rang 7 bzw. 17 begnügen.

Außerdem ging am Sonntag in Maggiora (Novara) der zweite Lauf zur Prestige-Italienmeisterschaft über die Bühne. Einziger Teilnehmer war Georg Falser. Der Pilot vom MC Meran erreichte im B-Finale der Klasse MX2 Rang 27.