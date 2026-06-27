Fernandez gewinnt MotoGP-Sprint in Assen vor Ogura

Von: apa

Raul Fernandez hat sich beim Motorrad-Grand-Prix der Niederlande den Sieg im Sprint der MotoGP-Klasse geholt. Der Spanier war im Kurzformat über 13 Runden in Assen um 0,362 Sekunden schneller als sein Trackhouse-Aprilia-Teamkollege Ai Ogura aus Japan und feierte seinen zweiten Sprint-Sieg in der Saison. Dritter wurde am Samstag der Italiener Fabio Di Giannantonio auf Ducati. Die Pole Position für das Hauptrennen am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky) besetzt Jorge Martin.

Der Spanier will seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi, der von der dritten Startposition ins Rennen geht, als WM-Führenden ablösen. Neun Punkte beträgt der Vorsprung des Italieners auf der Werks-Aprilia. Im Sprint belegte Bezzecchi den vierten Platz, Martin war Fünfter. Als bester KTM-Pilot kam Enea Bastianini vor Pedro Acosta auf den achten Platz.