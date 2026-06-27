Aktuelle Seite: Home > Sport > Fernandez gewinnt MotoGP-Sprint in Assen vor Ogura
Raul Fernandez gewann die Hitzeschlacht in Assen

Fernandez gewinnt MotoGP-Sprint in Assen vor Ogura

Samstag, 27. Juni 2026 | 15:46 Uhr
Raul Fernandez gewann die Hitzeschlacht in Assen
APA/APA/AFP/FERENC ISZA
Schriftgröße

Von: apa

Raul Fernandez hat sich beim Motorrad-Grand-Prix der Niederlande den Sieg im Sprint der MotoGP-Klasse geholt. Der Spanier war im Kurzformat über 13 Runden in Assen um 0,362 Sekunden schneller als sein Trackhouse-Aprilia-Teamkollege Ai Ogura aus Japan und feierte seinen zweiten Sprint-Sieg in der Saison. Dritter wurde am Samstag der Italiener Fabio Di Giannantonio auf Ducati. Die Pole Position für das Hauptrennen am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky) besetzt Jorge Martin.

Der Spanier will seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi, der von der dritten Startposition ins Rennen geht, als WM-Führenden ablösen. Neun Punkte beträgt der Vorsprung des Italieners auf der Werks-Aprilia. Im Sprint belegte Bezzecchi den vierten Platz, Martin war Fünfter. Als bester KTM-Pilot kam Enea Bastianini vor Pedro Acosta auf den achten Platz.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
Kommentare
65
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Kommentare
64
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Kommentare
60
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Kommentare
58
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Gutachten: Chancen für AfD-Verbotsantrag stehen gut
Kommentare
44
Gutachten: Chancen für AfD-Verbotsantrag stehen gut
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 