Feuer am Dach bei Liverpool vor CL-Duell bei Inter Mailand

Von: APA/dpa/Reuters

In der Liga nur Zehnter, in der Champions League außerhalb der fixen Achtelfinalplätze und nur ein Sieg in den jüngsten sechs Pflichtspielen: Bei Liverpool ist Feuer am Dach. Dieses will Englands Fußball-Meister am Dienstag (21.00 Uhr) im sechsten Spiel der Ligaphase der “Königsklasse” bei Inter Mailand löschen. Jedoch nimmt der Streit zwischen LFC-Star Mohamed Salah und Coach Arne Slot immer größere Ausmaße an. Unter Druck steht auch der FC Barcelona daheim gegen Frankfurt.

Mit einem 1:1 gegen Sunderland und einem 3:3 bei Leeds United am Samstag verlor Liverpool innerhalb weniger Tage in der Premier League weiter an Boden. Schon zehn Punkte fehlen nach 15 Partien auf Spitzenreiter Arsenal. “Ich sehe positive Sachen, aber es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass das so ist, das Resultat dann aber nicht mit der Leistung zusammenpasst”, sagte Slot. “Es geht uns allen gleich schlecht im Moment, ich hoffe aber, dass alle sehen, dass die Spieler richtig hart kämpfen, kombiniert mit gutem Fußball.”

Ärger um Salah

Zu einem Flächenbrand entwickelt sich derweil der Ärger rund um Salah. Slot ließ den 33-Jährigen nun zu Hause, weil dieser gegen seine ungewohnte Reservistenrolle aufbegehrt. “Ich wurde vor den Bus geworfen”, schimpfte der Ägypter, der glaubt, dass ihm die Rolle des Sündenbockes zugeschoben wird. “Ich hatte eine gute Beziehung zum Trainer. Ganz plötzlich haben wir jetzt aber gar keine Beziehung mehr. Und ich weiß nicht warum. Anscheinend will mich jemand nicht mehr im Club haben”, klagte Salah.

Nun steht die Club-Ikone nicht im 19-Mann-Kader für die Partie in Mailand. “Wir haben ihm mitgeteilt, dass er nicht mit uns reist. Das war die einzige Kommunikation, die wir mit ihm hatten”, sagte Slot am Montag. “Ich denke, normalerweise bin ich ruhig und höflich, aber das bedeutet nicht, dass ich schwach bin. Wenn ein Spieler sich zu so vielen Dingen äußert, dann ist es an mir, an uns als Verein, zu reagieren. Und wir haben so reagiert, dass er jetzt nicht hier ist”, sagte der Niederländer.

Die Spekulationen über einen Winter-Abgang des formschwachen Offensivspielers dürften dadurch weiter angeheizt werden. Auf die Frage, ob Salah sein letztes Spiel für Liverpool gemacht habe, sagte Slot: “Ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Frage im Moment nicht beantworten.” Auf CL-Ebene hatte es für Liverpool zuletzt mit einem Heim-1:4 gegen PSV Eindhoven einen herben Dämpfer gegeben. Bei einer weiteren Niederlage droht dem aktuell 13. zwei Runden vor Schluss der Fall aus den Top 16. Ein gutes Omen könnte aber der 9. Dezember sein, an diesem Tag haben die “Reds” seit 1933 von 16 Partien nur zwei verloren.

Inter kommt in Fahrt

Bei Inter stellt sich die Situation ganz anders dar. In der Serie A fehlt nach einem 4:0 gegen Como nur ein Punkt auf die Tabellenspitze, in der “Königsklasse” läuft nach vier Siegen in fünf Partien – die einzige Niederlage gab es zuletzt mit einem 1:2 bei Atletico Madrid – und einem Torverhältnis von 12:3 auch alles ziemlich nach Plan für den Finalisten der vergangenen Saison. Der ist in Europacup-Heimspielen seit September 2022 sowie 18 Partien ungeschlagen.

Barcelona ist nach je zwei Siegen und Niederlagen sowie einem Remis in der CL als 18. hinter den Erwartungen zurück. Gegen schwächelnde Frankfurter will die Truppe von Coach Hansi Flick nun an die Ligaform anknüpfen, da gab es für den LaLiga-Tabellenführer fünf Siege am Stück. Erstmals treten die Katalanen in der CL im erneuerten Estadio Camp Nou an, weil der Umbau noch nicht abgeschlossen ist, dürfen aber nur rund 45.000 Fans dabei sein.

Bayern mit “Alpen-Zidane” Laimer

Im Frühspiel peilt Bayern München gegen Sporting Lissabon Sieg Nummer fünf an. “Es wird auf genau das Gleiche ankommen. Schnell zu regenerieren und dann mit der gleichen Einstellung, mit dem gleichen Mindset in das Spiel zu gehen und dort auch wieder drei Punkte zu holen”, gab Konrad Laimer die Marschroute vor. Der ÖFB-Teamspieler erarbeitete sich mit seinem sehenswerten Treffer beim Liga-5:0 in Stuttgart neue Spitznamen, wird ab sofort auch “Alpen-Zidane” oder “Konradinho” gerufen.

Wichtige Schritte in Richtung K.o.-Phase wollen mit Kevin Danso (Tottenham/gegen Slavia Prag), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise/gegen Olympique Marseille) und Yusuf Demir (Galatasaray Istanbul/bei AS Monaco) auch andere ÖFB-Legionäre machen.