FIL Vizepräsident begrüßt rumänischen Sportminister

Vatra Dornei – Hoher Besuch beim FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn in Vatra Dornei in Rumänien: Der rumänische Sportminister Ionut Stroe machte sich an der WM-Piste 2017 selbst ein Bild und kam unter anderem mit dem FIL Vizepräsidenten Peter Knauseder zusammen.

Der Sportminister zeigte sich überaus interessiert am Rennrodeln auf Naturbahn und nahm sich ausgiebig Zeit, das Rennen im Doppelsitzer und die Trainings im Einsitzer zu bestaunen. Auch erkundigte sich der Sportminister über die technische Entwicklung im Materialbereich. Bei dem Treffen wurde unter anderem auch über das Thema Olympia gesprochen. „Minister Stroe ist vom Rennrodeln auf Naturbahn begeistert, ihm gefällt die Geschwindigkeit, die Action. Und dass sehr viele Zuschauer entlang der Strecke standen, hat dem Sportminister ebenfalls imponiert“, erklärte Peter Knauseder nach dem Gespräch.

„Rumänien will sich für die Aufnahme des Rennrodelns auf Naturbahn ins Olympische Programm einsetzen. Die Front der Unterstützer wird breiter“, so der FIL Vizepräsident. Der Besuch des 46-jährigen Ionut Stroe beim FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn ist ein klares Signal dafür, dass dieser umweltfreundliche Wintersport immer attraktiver wird.