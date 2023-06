Finale der VSS/Raiffeisen Freizeit-, Altherren- und Kleinfeldlandesmeisterschaft

Brixen – Ausnahmslos spannende Finalspiele sahen die Zuschauer bei den Landesmeisterschaften der VSS/Raiffeisen Freizeit-, Altherren- und Kleinfeldmeisterschaft 2022/2023 in Milland in Brixen. Die Landesmeister-Titel gingen an die Mannschaften des AFC St. Martin/Moos (Kategorie Freizeit), des FC Neumarkt (Kleinfeld), sowie an die Mannschaft des ASV Dietenheim/Aufhofen (Altherren). Den Pokalsieg holten sich die Mannschaften vom FC Obermais (Freizeit) und FC Rentsch (Kleinfeld).

Am 3. und 4. Juni wurden die Landesmeisterschaften der VSS/Raiffeisen Freizeit-, Altherren- und Kleinfeldmeisterschaft ausgetragen. An zwei Tagen wurde in Milland um die begehrten Titel gespielt. Die großen Gewinner der Endspiele kommen in diesem Jahr in der Kategorie Freizeit aus dem Passeiertal. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es in dem hochemotionalen Spiel zwischen AFC St. Martin/Moos und dem AFC St. Pauls 0:0-Unentschieden gestanden, beim Elfmeterschießen konnten dann die Passeirer ihre Nerven behalten und holten mit 4:3 den Sieg. Auch in der Kategorie Kleinfeld mussten die Landesmeister mit dem Siebenmeterschießen ermittelt werden. Der AFC Neumarkt konnte sich dabei gegen den FC Rentsch (2:2, n.E. 4:3) den Titel holen. In der Kategorie Altherren kann sich nun die Mannschaft vom ASV Dietenheim/Aufhofen Landesmeister nennen.

Spannende Spiele sahen die Zuschauer in Milland auch bei den Finalspielen um den Pokalsieg. In der Kategorie Freizeit konnten die Vorjahressieger des FC Obermais ihren Titel gegen den FC Cuca Urtijei mit 2:1 verteidigen. Beim Pokalfinale im Kleinfeld musste sich der ASV Tiers mit 3:1 gegen den FC Rentsch geschlagen geben. Abschließend überreichten VSS-Obmann-Stellvertreter Thomas Tiefenbrunner, Bürgermeister von Brixen Peter Brunner, VSS-Geschäftsführer Daniel Hofer und VSS-Schiedsrichterobmann Walter Dibiasi den Siegern ihre wohlverdienten Preise. „Der ASV Milland war ein hervorragender Gastgeber, alles hat reibungslos funktioniert. Herzlichen Dank dafür“, erklärte VSS-Referent Andreas Unterkircher bei der Preisverteilung.

Die Ergebnisse der Finalspiele

· Freizeit:

AFC St. Pauls – AFC St. Martin/Moos 0:0, n.E. 3:4

· Pokal Freizeit:

FC Obermais – FC Cuca Urtijei 2:1

· Kleinfeld:

FC Rentsch – FC Neumarkt 2:2, n.E. 3:4

· Pokal Kleinfeld:

FC Rentsch – ASV Tiers 3:1

· Altherren:

ASV Albeins – ASV Dietenheim/Aufhofen 5:6