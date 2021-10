Finale in Wolkenstein: Vincent Ruggeri trifft auf Riedi

Wolkenstein – Der Italiener Samuel Vincent Ruggeri und Leandro Riedi aus der Schweiz sind die Finalisten des 15.000-Dollar-ITF-Einzelturniers „Val Gardena Südtirol Raiffeisen“ in Wolkenstein. Mattia Bellucci und Luca Potenza gewannen hingegen den Doppel-Titel.

Vincent Ruggeri und der als Nummer 6 gesetzte Mattia Bellucci eröffneten heute Nachmittag in Wolkenstein die Einzel-Halbfinalbegegnungen. Der 19-Jährige Vincent Ruggeri spielt eine unglaubliche Turnierwoche. Der Wild-Card-Spieler aus Bergamo, aktueller Weltranglisten-870., schaltete in Wolkenstein der Reihe nach Lokalmatador Patric Prinoth, den deutschen Topfavoriten Elmar Ejupovic und gestern im Viertelfinale Niklas Schell aus Deutschland jeweils in zwei Sätzen aus. Heute setzte Vincent Ruggeri seine Siegesserie gegen Landsmann Mattia Belucci (ATP 673) fort und behielt nach 1:45 Stunden Spielzeit mit 7:6(5), 6:4 die Oberhand.

Am morgigen Samstag trifft der „Azzurro“ um 11 Uhr auf den Schweizer Leandro Riedi. Der ebenfalls 19-Jährige, der heuer bei keinem ITF-Turnier weiter als ins Viertelfinale kam (vorige Woche in Hamburg), hatte in der Startrunde Sandro Kopp aus Österreich sowie die Italiener Marcello Serafini und Matteo Gigante bezwungen. In einem hartumkämpften Halbfinalmatch gegen die Nummer 5 des Turniers, Tim Handel (ATP 644) aus Deutschland, hatte der Weltranglisten-779. nach Satzrückstand mit 4:6, 6:3, 6:4 das bessere Ende für sich. Morgen peilen sowohl Riedi als auch Vincent Ruggeri ihren ersten Turniersieg auf der ITF-Tour an.

Bellucci/Potenza gewinnen Doppel-Titel

Im Doppel hat Einzel-Halbfinalist Mattia Bellucci heute Abend hingegen den Titel geholt. Bellucci war mit Landsmann Luca Potenza die Nummer 3 des Turniers. Die Rieder/Brzezinski-Bezwinger setzten sich im rein italienischen Endspiel gegen Marco Brugnerotto/Luca Sorrentino, nach 1:19 Stunden Spielzeit, mit 6:3, 7:6(7) durch.

ITF “Val Gardena Südtirol Raiffeisen” Wolkenstein – 15.000 Dollar:

Hauptfeld

Einzel, Halbfinale

Samuel Vicent Ruggeri (ITA/ATP 871/WC) – Mattia Bellucci (ITA/ATP 673/6) 7:6(5), 6:4

Leandro Riedi (SUI/ATP 777) – Tim Handel (GER/ATP 646/5) 4:6, 6:3, 6:4

Einzel, Finale

11.00 Uhr: Samuel Vicent Ruggeri (ITA/ATP 871/WC) – Leandro Riedi (SUI/ATP 777)

Doppel, Finale

Marco Brugnerotto/Luigi Sorrentino (ITA/4) – Mattia Bellucci/Luca Potenza (ITA/3) 3:6, 6:7(7)