“Finali Furiosi als würdiger Höhepunkt”

Mountain Tennis Trophy in Neumarkt

Neumarkt: – Stefano D’Agostino und Marion Viertler setzen sich beim qualitativ wie quantitativ hochwertig besetzten Event im Unterland, der zweiten Etappe der beliebten Turnierserie, die Krone auf.

Der ATC Neumarkt blickt auf ein in jederlei Hinsicht gelungenes Open-Tennisturnier zurück: die Veranstalter rund um Turnierdirektor Robert Zanotti konnten ganze 254 (!) Spieler – 194 Herren und 60 Damen – auf die eigene Anlage locken und boten somit der heimischen Tennisszene elf Tage lang eine ideale Standortbestimmung vor entscheidenden Wochen in den Mannschaftsmeisterschaften. Am Ende triumphierten Stefano D’Agostino bei den Herren und Wiederholungstäterin Marion Viertler bei den Damen.

Die Akteure wussten durch furiose Finalspiele am 1. Mai einen würdigen Schlussakkord hinter eine erinnerungswürdige verlängerte Turnierwoche zu setzen: bei den Herren trafen in Manuel Plunger (ASV Partschins | ATP #1327 | 2.4) und Stefano D’Agostino (TC Kaltern | ATP #1505 | 2.3) zwei gute Freunde, die zusammen auf der ITF-Tour unterwegs sind, aufeinander. Zuvor hatte sich Plunger in einem spektakulären Halbfinale, der Neuauflage des letztjährigen Endspiels, gegen den topgesetzten Titelverteidiger Tommaso Gabrieli (Tennis Bassano | 2.2) mit 6:7(3), 6:4 und 6:3 durchgesetzt, während D’Agostino beim Stande von 6:2, 1:0 aus seiner Sicht von der Aufgabe von Horst Rieder (TC Rungg | 2.4) profitierte.

Im Finale gelang Plunger gegen seinen aufschlagstarken Kumpel ein frühes Break zum 2:0, der in Kaltern trainierende Trientner konnte jedoch postwendend zurückschlagen und kam seinerseits gegen Ende des Startsatzes zum Service-Durchbruch, den er zum 6:4 transportieren sollte. Ein erneutes Break zu Beginn des zweiten Durchgangs sowie das Überstehen einiger hart umkämpfter Games brachten D’Agostino schließlich auf die Siegesstraße, am Ende stand ein 6:4, 6:3. „Es war mir ein Vergnügen, Bruder“, sollte „D’Ago“ später an Plunger richten, der ein „auch für mich“ erwiderte.

Bei den Damen hingegen holte sich Marion Viertler (TC Meran | 2.4) den Neumarkt-Hattrick sowie ihren zweiten Titel bei der heurigen Mountain Tennis Trophy in ebenso vielen Bewerben. Im Endspiel der beiden Südtiroler Protagonistinnen der bisherigen Saison konnte sie auch den sechsten Vergleich im Kalenderjahr 2024 mit Sofia Selle (TC Gherdeina | 2.6) für sich entscheiden – dieses Mal gab es ein glattes 6:2, 6:0. Zuvor konnte sich Viertler gegen Tasha Cacciato (Tennis Olimpica Dossobuono | 2.7) durchsetzen, Selle hingegen stoppte den Lauf von Anna Costaperaria (TC Comune di Bolzano | 2.8). „Ich kenne Sofia gut, habe sie auch oft spielen gesehen – ich finde, dass sie sich gegen mich ein wenig schwerer tut als gegen andere und ihr mehr Fehler unterlaufen, wenn sie gegen mich spielt. Eigentlich tue ich mich selbst schwerer, gegen solch offensiv ausgerichtete Spielerinnen wie sie zu spielen, aber mit meinem Slice und meinen Stopps konnte ich sie gut bewegen“, so eine glückliche Viertler im Sieger-Interview mit Plopp.

Bei der Konklusion der dritten Kategorie konnte sich die erst 12-jährige Lilli Marth (ATC Passeier | 3.1) nach einem 3:6, 6:1, 12-10-Krimi gegen Sofia Gozzi (Canottieri Mincio GS | 3.1) durchsetzen, bei den Herren behielt Thomas Dallapiazza (TC Rungg | 3.1) im Duell zweier Trainingspartner gegen Samuel Vanzetta (TC Rungg | 3.1) mit 7:6(5), 6:3 die Oberhand. In der vierten Kategorie hingegen siegte Silvia Kaufmann (ASV Deutschnofen Tennis | 4.1) gegen Maria C. Obkircher (Haslacher SV | 4.1) mit 6:2, 6:2, bei den Herren konnte Wolfgang Prossliner (FC Gries Tennis | 4.1) im Generationenduell Fabio Costaperaria (TC Bozen | 4.1) mit 6:7(4), 6:4, 10-7 schlagen.