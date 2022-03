Finalrunde um Italienpokal 2022 im Torball

Bozen/Ispica – Am vergangenen Wochenende fand in Ispica, auf Sizilien, die Finalrunde um den Italienpokal 2022 im Torball statt. Die Mannschaft der Blinden- und Sehbehindertenamateursportgruppe (BSSG) Bozen sicherte sich durch die konstante Leistung in der Vorrunde und die dadurch mitgebrachten Punkte den aussichtsreichen dritten Zwischenrang. An den letzten beiden Wettkampftagen zeigten die Herren weiterhin ihr Bestes und sie setzten sich in allen Spielen durch. Franz Gatscher, Christian und Peter Mair, Gabriel Psenner, Manfred Wieser und Trainer Marco Grazioli gelang es, den zweiten Italienpokal überhaupt und in Folge nach Bozen zu holen.

Mit diesem Erfolg qualifizieren sich die Bozner Torballer für den Kampf um den Superpokal, welchen es im November gegen die starken Italienmeister aus Augusta (Sizilien) zu bestreiten gilt. Einen zweiten Moment des Jubelns bescherte Franz Gatscher, indem er sich Platz eins in der Torschützenliste sicherte, und dies ebenso zum wiederholten Male.

Gegenstand der Sportart Torball ist ein klingender Ball aus Leder, welchen es möglichst oft im gegnerischen Tor zu versenken gilt. Mit verbundenen Augen begeben sich die blinden, sehbehinderten und sehenden Athleten und Athletinnen auf das Spielfeld. Höchste Konzentration, eine solide Verteidigung und ein starker Angriff durch raffinierte Würfe machen den Torballsport aus.