Finstral Cup Kinder-Landesmeisterschaft 2026 auf Meran 2000

Von: mk

Meran – Das vorletzte Wochenende der diesjährigen Wintersaison 2025/26 auf Meran 2000 steht ganz im Zeichen des Skinachwuchses: Am 7. und 8. März findet die Finstral Cup Kinder-Landesmeisterschaft Ski Alpin 2026 statt, welche vom italienischen Sportclub AS Meran organisiert wird. Austragungsort ist dabei die Wallpach Renn- und Trainingspiste im Ski- und Wandergebiet Meran 2000.

Für die Bergbahnen Meran 2000 ist die Förderung von Bewegung am Berg von Kindern und Jugendlichen ein besonderes Anliegen. In der Wintersaison trainieren zahlreiche Vereine von Meran und der umliegenden Gemeinden auf den Pisten des Meraner Hausberges, wo die Heranwachsenden im Rahmen von Saison-Abschlussrennen erste Wettkampferfahrungen machen. Neu in der diesjährigen Wintersaison ist die erstmalige Austragung der Finstral Cup Kinder-Landesmeisterschaft Ski Alpin, die vom italienischen Sportclub AS Meran in Zusammenarbeit mit der Meran 2000 Bergbahnen AG organisiert wird.

„Alle tesserierten Kinder und Jugendlichen der Kategorien U9 bis U12 haben die Möglichkeit, sich für den Riesenslalom auf der Wallpach Renn- und Trainingspiste anzumelden. Die Startnummern werden verlost und rechtzeitig über unsere verschiedenen Kanäle, wie der Website von Meran 2000 und der FISI-App, kommuniziert“, erklärte Italo Panzanini, Präsident des AS Meran Sektion Ski. Die Preisverteilung der Rennen findet jeweils im Anschluss im Festzelt auf dem Parkplatz Falzeben statt.

Der Präsident der Meran 2000 Bergbahnen AG zeigte sich erfreut über das Rennformat: „Ein herzliches Dankeschön an den AS Meran für die erfolgreiche Zusammenarbeit und an den Hauptsponsor Finstral AG für die finanzielle Unterstützung zur Austragung dieser Kinder-Landesmeisterschaft. Sie kommt unserem Bestreben nach, Heranwachsende in ihrer sportlichen Entwicklung zu fördern, die für eine gesunde Entwicklung unerlässlich ist. Der Meraner Hausberg soll auch für die heranwachsende Meraner Bevölkerung eine erfüllender Freizeitort bleiben. In diesem Sinne wünschen wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß und Erfolg bei den anstehenden Rennen!“

Bis inklusive 15. März besteht noch die Möglichkeit, die winterliche Natur bei Outdoor-Aktivitäten im Gebiet auszukosten, bevor Meran 2000 die gegenwärtige Wintersaison beendet.

Zum Saisonende am 15. März findet auf Meran 2000 nach einjähriger Pause das traditionellen Gaudirennen „Soalrennen“ statt. Mit Retro-Kostümen, Teamgeist und bester Stimmung feiern Wintersportbegeisterte gemeinsam den Abschluss der Saison. Anmeldungen sind online unter Soalrennen.it möglich. Ab 1. Mai 2026 stehen dann wieder alle Zeichen auf Sommer.