Aktuelle Seite: Home > Sport > Finstral ist erneut Partner von FISI Südtirol
Comeback des Unternehmers

Finstral ist erneut Partner von FISI Südtirol

Dienstag, 11. November 2025 | 09:28 Uhr
Florian Oberrauch Markus Ortler Kristin Oberrauch
FISI/Finstral
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Nicht nur Sportler feiern oftmals ein Comeback – nach überstandener Verletzung etwa, oder weil sie beschlossen haben, ihre Karriere trotz erklärten Endes noch einmal fortzusetzen. Auch der Landeswintersportverband FISI Südtirol darf sich über die Rückkehr eines historischen Partners freuen. Das Rittner Vorzeigeunternehmen Finstral wird den heimischen Wintersport-Nachwuchs ab sofort unterstützen, und zwar vorwiegend im Bereich Ski Alpin.

Finstral wird mit Beginn der Saison 2025/26 als Namenspartner für jene Rennserie bei den jungen Alpinen Skirennläufer fungieren, die in den vergangenen Jahrzehnten als VSS-Rennserie bezeichnet wurde. Für den Fensterbauer aus Unterinn ist es eine Rückkehr zum Landeswintersportverband FISI Südtirol, denn in Vergangenheit trug bereits einmal eine Rennserie den Namen des Südtiroler Traditionsunternehmens.

„Es ist die Rennserie der Altersklassen U9 bis U12, die ab sofort den Namen von Finstral tragen wird. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir einen historischen Partner zurück ins Boot holen konnten. Finstral steht für Qualität, für Zuverlässigkeit, für Verwurzelung in Südtirol. Das sind alles Werte, die sich mit den Eigenschaften des Landeswintersportverbandes FISI Südtirol decken. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und möchten uns bei der Familie Oberrauch für die Unterstützung bedanken“, sagt Markus Ortler, Präsident des Landeswintersportverbandes FISI Südtirol.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
131
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
127
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
52
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
49
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
41
Pitbull-Angriff in Bozen
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 