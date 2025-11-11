Finstral ist erneut Partner von FISI Südtirol

Von: Ivd

Bozen – Nicht nur Sportler feiern oftmals ein Comeback – nach überstandener Verletzung etwa, oder weil sie beschlossen haben, ihre Karriere trotz erklärten Endes noch einmal fortzusetzen. Auch der Landeswintersportverband FISI Südtirol darf sich über die Rückkehr eines historischen Partners freuen. Das Rittner Vorzeigeunternehmen Finstral wird den heimischen Wintersport-Nachwuchs ab sofort unterstützen, und zwar vorwiegend im Bereich Ski Alpin.

Finstral wird mit Beginn der Saison 2025/26 als Namenspartner für jene Rennserie bei den jungen Alpinen Skirennläufer fungieren, die in den vergangenen Jahrzehnten als VSS-Rennserie bezeichnet wurde. Für den Fensterbauer aus Unterinn ist es eine Rückkehr zum Landeswintersportverband FISI Südtirol, denn in Vergangenheit trug bereits einmal eine Rennserie den Namen des Südtiroler Traditionsunternehmens.

„Es ist die Rennserie der Altersklassen U9 bis U12, die ab sofort den Namen von Finstral tragen wird. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir einen historischen Partner zurück ins Boot holen konnten. Finstral steht für Qualität, für Zuverlässigkeit, für Verwurzelung in Südtirol. Das sind alles Werte, die sich mit den Eigenschaften des Landeswintersportverbandes FISI Südtirol decken. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und möchten uns bei der Familie Oberrauch für die Unterstützung bedanken“, sagt Markus Ortler, Präsident des Landeswintersportverbandes FISI Südtirol.