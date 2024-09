FIS-Inspektion auf der Saslong läutet Vorbereitungen für Skiweltcup so richtig ein       

Von: mk

St. Christina – Wenn die Vertreter des internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS im Herbst zur traditionellen Aussprache nach Gröden kommen, dann ist die nächste Ausgabe des Südtiroler Weltcup-Klassikers nicht mehr weit. So war es auch am Donnerstag, als etwas mehr als drei Monate vor dem Showdown die letztjährige Saslong Classic eingehend analysiert und ein Ausblick auf die diesjährige Ausgabe am 20. Dezember (Super-G) und 21. Dezember (Abfahrt) gewagt wurde.

Darin waren sich die FIS-Renndirektoren Markus Waldner, Hannes Trinkl und Assistent Raimund Plancker zu Beginn ihres Besuchs im neuen Sitz des Saslong Classic Club in St. Christina einig: Die Weltcup-Rennen im Dezember 2023 waren auf allerhöchstem Niveau und wurden weltweit mit großem Interesse verfolgt. Ein Kompliment, das Rainer Senoner (Präsident und Rennleiter), Werner Perathoner (Rennleiter-Stellvertreter) und Pistenchef Horst Demetz in Präsenz von Massimiliano Rinaldi (in Vertretung des italienischen Wintersportverbandes FISI) gerne entgegennahmen und dem gesamten Grödner Organisationskomitee Ansporn ist, um in diesem Jahr neuerlich top-organisierte Speedrennen mit einem ansprechenden Rahmenprogramm über die Bühne zu bringen.

In Hinblick auf die 57. Saslong Classic wurden im Rahmen des Pflichttermins verschiedene kleinere Änderungen besprochen, etwa Feinheiten bei der Gestaltung der Piste. Ebenfalls auf der Agenda standen die internen Strukturen des Organisationskomitees, die auf einem soliden Fundament stehen. „In den verschiedenen Sektoren wird sehr gut gearbeitet und die Vorbereitungen befinden sich an einem guten Punkt – dafür sorgen unsere Team-Verantwortlichen, die seit Wochen mit großem Einsatz arbeiten“, erklärte Senoner, der die Anwesenden auch davon unterrichtete, dass Ende November neuerlich die Speed Clinic – ein mehrtägiges Trainingslager für Nachwuchsrennläuferinnen auf Plan de Gralba im Vorfeld der traditionellen FIS-Rennen – ausgetragen wird.

Was das sportliche Programm angeht, reisen die verschiedenen Nationalmannschaften am Montag, 16. Dezember an. Am Dienstag (17.), Mittwoch (18.) und Donnerstag (19. Dezember) stehen insgesamt drei Trainingstage auf dem Programm, ehe am Freitag, 20. Dezember die Saslong Classic mit dem Super-G beginnt und in der Abfahrt am Samstag, 21. Dezember ihren sportlichen Höhepunkt hat.

Vorbereitet ist Gröden jedoch auch auf ein eventuelles drittes Weltcuprennen. Sollte Anfang der Saison ein Rennen in den schnellen Disziplinen ausfallen, dann springt die Südtiroler Destination ein und richtet wie im Vorjahr am Donnerstag, 19. Dezember eine zusätzliche Sprint-Ausfahrt aus. Hier wurden viele vertragliche Details bereits geklärt und diese Vorgehensweise ist auch im Weltcupkalender 2024/25 der FIS auf diese Weise verankert.