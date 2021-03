Fischnaller sichert sich die kleine Kugel

Rogla – Roland Fischnaller hat sich am Samstag in Rogla in Slowenien den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Parallel-Riesentorlauf gesichert, berichtet SportNews.bz. Nach dem Rennen zeigte sich der 40-Jährige überglücklich.

Nach WM-Silber zu Beginn der Woche holte er am Samstag seine insgesamt sechste Kristallkugel (zwei im Parallel-Riesenslalom, drei im Parallel-Slalom und die große Kristallkugel vom Vorjahr).

„Heute war das Glück auf meiner Seite. In der Vergangenheit habe ich jedoch auch einige Kugeln um einen, zwei oder drei Punkte nicht geholt. Daher denke ich, dass ich es mir verdient habe. Das Niveau bei den Herren ist extrem hoch. Deshalb freut mich dieser Erfolg in meinem Alter umso mehr“, erklärte Fischnaller nach dem Rennen.

In der Gesamtwertung liegt übrigens vor dem Weltcupfinale in Berchtesgaden (20. und 21. März) Aaron March (324 Punkte) vorne. Der Eisacktaler führt vor dem Russen Dmitry Loginov (322) und dem Slowenen Zan Kosir (311). Edwin Coratti (241) und Fischnaller (229) belegen den achten und neunten Rang.