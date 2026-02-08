Aktuelle Seite: Home > Sport > Fischnaller: “Wir haben ein Heimspiel”
Snowboard

Fischnaller: “Wir haben ein Heimspiel”

Sonntag, 08. Februar 2026 | 12:13 Uhr
Roland Fischnaller März 2025
ANSA/EPA/GIAN EHRENZELLER - archiv
Schriftgröße

Von: mk

Livigno – Sieben italienische Athleten haben sich im Snowboard-Parallel-Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen in Livigno für die nächste Runde qualifiziert. Bei den Männern sicherte sich der Südtiroler Roland Fischnaller mit einer Zeit von 1:25,13 die Bestzeit, dicht gefolgt von Aaron March (1:26,08).

Fischnaller zeigt sich erfreut, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. „Wir haben hier ein Heimspiel und man muss sagen, dass auf dieser Piste großartige Arbeit geleistet wurde. Ich weiß es sehr zu schätzen, mit 45 Jahren noch dabei zu sein, und es macht mir riesigen Spaß. Natürlich verfüge ich über viel Erfahrung und genieße diesen fantastischen Tag einfach“, so der erste Kommentar des Routiniers.

Ebenfalls für das Achtelfinale qualifiziert sind Mirko Felicetti (1:27,37) und Maurizio Bormolini (1:27,47).

Bei den Frauen führt die Tschechin Ester Ledecká (1:30,79) das Feld an, gefolgt von ihrer Teamkollegin Zuzana Maděrová (1:31,48) und der Japanerin Tsubaki Miki (1:32,87). Lucia Dalmasso (1:33,06) ist mit der viertbesten Zeit ebenfalls vorne mit dabei. Den Sprung in die nächste Runde schafften zudem Elisa Caffont (1:33,38) und Jasmin Coratti (1:35,00), während Sofia Valle (1:40,61) in der Qualifikation ausschied.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
105
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Kommentare
46
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
44
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Kommentare
36
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Kommentare
28
Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 