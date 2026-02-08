Fischnaller: “Wir haben ein Heimspiel”

Von: mk

Livigno – Sieben italienische Athleten haben sich im Snowboard-Parallel-Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen in Livigno für die nächste Runde qualifiziert. Bei den Männern sicherte sich der Südtiroler Roland Fischnaller mit einer Zeit von 1:25,13 die Bestzeit, dicht gefolgt von Aaron March (1:26,08).

Fischnaller zeigt sich erfreut, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. „Wir haben hier ein Heimspiel und man muss sagen, dass auf dieser Piste großartige Arbeit geleistet wurde. Ich weiß es sehr zu schätzen, mit 45 Jahren noch dabei zu sein, und es macht mir riesigen Spaß. Natürlich verfüge ich über viel Erfahrung und genieße diesen fantastischen Tag einfach“, so der erste Kommentar des Routiniers.

Ebenfalls für das Achtelfinale qualifiziert sind Mirko Felicetti (1:27,37) und Maurizio Bormolini (1:27,47).

Bei den Frauen führt die Tschechin Ester Ledecká (1:30,79) das Feld an, gefolgt von ihrer Teamkollegin Zuzana Maděrová (1:31,48) und der Japanerin Tsubaki Miki (1:32,87). Lucia Dalmasso (1:33,06) ist mit der viertbesten Zeit ebenfalls vorne mit dabei. Den Sprung in die nächste Runde schafften zudem Elisa Caffont (1:33,38) und Jasmin Coratti (1:35,00), während Sofia Valle (1:40,61) in der Qualifikation ausschied.