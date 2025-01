Flock gewinnt in St. Moritz – Neue Skeleton-Weltcup-Leaderin

Von: apa

Österreichs Skeleton-Ass Janine Flock hat das Weltcup-Rennen in St. Moritz gewonnen und damit die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Die Tirolerin siegte am Freitag im Schweizer Wintersportort vor der Belgierin Kim Meylemans (+0,18 Sek.) und der Brasilianerin Nicole Rocha Silveira (+0,29) und feierte ihren zwölften Weltcuperfolg. Flock greift nach ihrer dritten Kristallkugel, nur mehr das Weltcup-Finale am 7. Februar in Lillehammer steht aus.

Flock legte in beiden Läufen Bestzeit hin und bewies damit ihre derzeitige Topform. Für die 35-Jährige war es nach dem Triumph in Winterberg vor einer Woche der zweite Sieg in Folge. Da die bisherige Weltcup-Führende Hannah Neise aus Deutschland nur 14. wurde, schnappte sich Flock nach sieben von acht Bewerben die Führung mit 1.390 Punkten, 90 Zähler vor Neise. Die 21-jährige Annia Unterscheider kam in St. Moritz auf Rang 25 (+3,36 Sek.).