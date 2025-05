Florida Panthers müssen in NHL gegen Toronto in 7. Match

Von: APA/sda

Die Toronto Maple Leafs haben in der zweiten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) gegen Titelverteidiger Florida Panthers zum 3:3 ausgeglichen. Die Kanadier siegten am Freitag (Ortszeit) auswärts 2:0, womit es am Sonntag in Toronto zum entscheidenden Match um den Aufstieg in das Finale der Eastern Conference kommt. Als Gegner warten da bereits die Carolina Hurricanes.

Nach 13 Gegentreffern und davor drei Niederlagen gegen die Panthers ließ sich Maple-Leafs-Goalie Joseph Woll bei 22 Paraden diesmal nicht bezwingen. Die Tore erzielten Auston Matthews und Max Pacioretty im letzten Drittel.

NHL-Ergebnis vom Freitag – Play-off, 2. Runde (“best of seven”): Eastern Conference: Florida Panthers – Toronto Maple Leafs 0:2. Stand in der Serie: 3:3.