Florida und Washington im NHL-Play-off weiter

Von: APA/dpa

Die Florida Panthers und die Washington Capitals sind in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL in die zweite Runde eingezogen. Florida siegte bei den Tampa Bay Lightning mit 6:3 und gewann die “best of seven”-Serie ebenso 4:1 wie Washington mit Alexander Owetschkin nach dem 4:1 daheim gegen die Montréal Canadiens. Nächster Washington-Gegner sind die Carolina Hurricanes.

Für Florida war der Finne Eetu Luostarinen der Matchwinner, er erzielte einen Treffer selbst und legte drei weitere Tore auf. In der Western Conference gingen die Winnipeg Jets nach dem 5:3 über St. Louis Blues in der Serie 3:2 in Führung, Kyle Connor erzielte einen Treffer und steuerte zwei Assists bei.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch – Play-off, 1. Runde (“best of seven”):

Eastern Conference: Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 3:6. Endstand in der Serie: 1:4; Washington Capitals – Montréal Canadiens 4:1. Endstand 4:1

Western Conference: Winnipeg Jets – St. Louis Blues 5:3. Stand: 3:2