Football-EM: Österreich startet mit 58:3-Sieg in Ungarn

Von: apa

Österreichs American-Football-Nationalteam hat die erste Hürde auf dem Weg zur EM-Titelverteidigung erwartungsgemäß mühelos genommen. Der Europameister gewann am Samstag in Budapest gegen Ungarn deutlich mit 58:3 (31:3). Die Mannschaft von Headcoach Max Sommer trifft nun am 27. Oktober (13.00 Uhr) in Salzburg auf Serbien. Wird auch diese Pflichtaufgabe gewonnen, steht Rot-Weiß-Rot im EM-Halbfinale. Dieses wird nächstes Jahr ausgetragen.

Die Partie im Budapester Kincsem Park war bereits nach dem ersten Viertel mit drei Touchdowns für das AFBÖ-Team entschieden, Tobias Bonatti, Yannick Mayr und Quarterback Nico Hrouda wurden in der Endzone der Ungarn vorstellig. Mayr doppelte noch vor der Pause nach.

In der zweiten Hälfte steuerten noch Richard Weber, Julian Kapellari, Johannes Schütz und Florian Wegan weitere Touchdowns zum ungefährdeten Erfolg bei. “Ich war wirklich extrem zufrieden, wie unsere Jungs durchgezogen und nie einen Zweifel daran gelassen haben, wer das bessere Team am Feld ist. Ich bin stolz darauf, dass Team Österreich heute so gespielt hat, wie Team Österreich spielen muss”, meinte Sommer nach der Partie.