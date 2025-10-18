Aktuelle Seite: Home > Sport > Forest-Coach Postecoglou nach 0:3 gegen Chelsea gefeuert
Forest-Coach Postecoglou nach 0:3 gegen Chelsea gefeuert

Samstag, 18. Oktober 2025 | 20:38 Uhr
APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS
Von: APA/Reuters/sda

Nottingham Forest hat seinen Trainer Ange Postecoglou unmittelbar nach der 0:3-Heimniederlage gegen Chelsea in der Fußball-Premier-League am Samstag entlassen. Durch die Pleite ist der Club mit dem Abstiegskampf konfrontiert. Der Australier Postecoglou hatte das Amt erst am 9. September als Nachfolger von Nuno Espirito Santo übernommen. An der Spitze feierten Arsenal und Manchester City Siege. Trainer Oliver Glasner rettete mit Crystal Palace in der Nachspielzeit einen Punkt.

Nach einem von Jean-Philippe Mateta in der 97. Minute verwandelten Elfmeter gab es am Ende ein 3:3 gegen AFC Bournemouth. Für Mateta war es der dritte Treffer an diesem Nachmittag. Der Schotte Ryan Christie hatte die Gäste aus Bournemouth erst in der 89. Minute mit 3:2 in Führung geschossen. Arsenal nahm bei Fulham drei Punkte durch einen von Leandro Trossard sichergestellten 1:0-Erfolg mit und baute seine Tabellenführung vorerst aus. City kam dank eines Doppelpacks von Erling Haaland zu einem 2:0-Sieg gegen Everton und ist damit zunächst Zweiter vor Liverpool, der Meister empfängt am Sonntag Manchester United.

Chelsea ist aktuell Sechster. Josh Acheampong, Pedro Neto und Reece James schossen die “Blues”, die die Schlussphase nach einem Platzverweis für Malo Gusto in Unterzahl bestritten, zum Sieg. Der 60-jährige Postecoglou ist der erste Nottingham-Trainer, der in seinen ersten acht Spielen für den Verein aus den Midlands sieglos blieb. Forest gastiert am 6. November in der Europa League bei Sturm Graz.

