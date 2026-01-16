Foxes dominieren und gewinnen knapp

Von: ka

Bozen – 67 Torschüsse. Diese Zahl allein könnte ausreichen, um den Sieg des HCB Südtirol Alperia gegen den FTC Telekom zu beschreiben, wäre es nicht so, dass die Weiß-Roten mehr schwitzen mussten als erwartet, um die drei Punkte einzufahren: 3:2 lautete der Endstand, dank des Treffers von Brad McClure weniger als vier Minuten vor Schluss, nachdem es den Ungarn gelungen war, einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen. Die Foxes waren klar spielbestimmend, agierten jedoch zu verschwenderisch und scheiterten immer wieder an einem überragenden Balizs in Topform. Am Ende des Abends dürfen die 3.300 Zuschauer in der Sparkasse Arena drei enorm wichtige Punkte feiern, die es Frank und seinen Teamkollegen erlauben, den vierten Tabellenplatz punktgleich mit dem Dritten Salzburg zu verteidigen. Ausgerechnet die Red Bulls sind der nächste Gegner: Das Topspiel steigt am Sonntag um 16:30 Uhr in der Mozartstadt (live auf TV33).

Der Spielverlauf: Coach Shedden schickt dieselbe Aufstellung aufs Eis wie gegen Fehérvár und lässt Gibson und Marchetti aus Rotationsgründen sowie die verletzten Vallini, Barberio und Seed außen vor.

In den ersten Minuten ist das Spieltempo verhalten, Schneider prüft als Erster die Reflexe von Balizs. Die Weiß-Roten können ein Powerplay trotz einer großen Chance durch Bradley nicht nutzen, doch bei einer späteren Überzahl ist es die Nummer 67, die zuschlägt: Er verwertet den Assist von Mantenuto und bringt Bozen in Führung. Ferencváros bleibt nicht untätig und versucht es mehrfach vor Harvey, doch den nächsten Treffer erzielen erneut die Foxes: In der 14. Minute verwertet Pollock einen von der Bande zurückprallenden Puck nach einem Schuss von Gazley zum 2:0. Bozen ist dem dritten Tor nahe, doch die Magyaren reagieren und verkürzen in der 16. Minute durch einen Schuss von Tammela, der Harvey zwischen den Schonern überrascht.

Das Mitteldrittel ist eine absolute Machtdemonstration der Foxes, die über die gesamten 20 Minuten beinahe wie im Powerplay agieren. Allein im zweiten Drittel lautet das Schussverhältnis 26:4 – doch keiner dieser Versuche überwindet Balizs, der in mehreren Situationen schlicht monumental hält und zudem von der Querlatte nach Pollocks Hammer unterstützt wird. Bozen vergibt auch ein Eins-gegen-Null mit Digiacinto, und in zwei aufeinanderfolgenden Überzahlsituationen prallen die Weiß-Roten weiterhin an der ungarischen Torhüterwand ab, die allen unzähligen Bozner Versuchen standhält. Die einzige ungarische Chance entsteht in Unterzahl, doch Harvey pariert stark gegen den Konter von Kestilä.

Das dritte Drittel verläuft ähnlich wie das zweite, doch in der 45. Minute schlägt Ferencváros eiskalt zu: Antonen lässt seinen Gegenspieler stehen und erzielt den Ausgleich. Bozen wirft sich erneut nach vorne, kann jedoch ein anschließendes Powerplay nicht nutzen. Gersich trifft bei einem Konter gegen Balizs zur vermeintlichen Führung, doch nach Videobeweis wird der Treffer wegen Abseits von Gildon aberkannt. Die Foxes wollen den Sieg jedoch nicht aus der Hand geben, kommen durch Mantenuto dem Tor nahe und durchbrechen schließlich in der 57. Minute den von Balizs errichteten Abwehrriegel: Ein perfekter Assist von Schneider auf McClure, der zum 3:2 einschiebt und damit den Endstand besiegelt.

HCB Südtirol Alperia – FTC Telekom 3 – 2 [2-1; 0-0; 1-1]

Tore: 09:13 Matt Bradley PP1 (1-0); 13:43 Brett Pollock (2-0); 15:55 Jussi Tammela (2-1); 44:26 Joose Antonen (2-2); 56:01 Brad McClure (3-2)

Torschüsse: 67-23

Strafminuten: 6-8

Schiedsrichter: Nikolic M., Winkler / Fleischmann, Rigoni

Zuschauer: 3.290