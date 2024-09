Foxes gewinnen das Derby gegen Meran mit 8:4

Von: ka

Meran – Das Hansjörg Brunner Memorial des HCB Südtirol Alperia startet mit einem Sieg, bei dem die Mannschaft sich mit 8:4 gegen die Gastgeber des HC Meran durchsetzte. Ein Spiel voller Tore und Emotionen, wobei die Weiß-Roten im dritten Drittel sechs Tore erzielten und den Rückstand, mit dem sie in die zweite Pause gingen, drehten. Morgen, um 14:00 Uhr, findet das zweite und letzte Spiel des Turniers gegen die Augsburger Panther aus Deutschland statt.

Der Bericht:

Trainer Glen Hanlon muss weiterhin ohne die angeschlagenen Spieler Miglioranzi, Halmo und Salinitri auskommen. Hinzu gesellt sich nun auch Gazley, der mit einer Muskelverletzung zu kämpfen hat.

Das Spiel beginnt mit einem ruhigen Rythmus, wobei die Foxes versuchen, mit Marchetti und McClure gefährlich zu werden. Doch in Minute 06:31, in Überzahl, ist es die Mannschaft aus Meran, welche das Spiel eröffnet: Nach einem Lattentreffer von Chad Pietroniro hält Vallini einen Schuss von der blauen Linie nicht fest, und Daniel Gellon trifft zum 1:0. Die Gastgeber spielen weiterhin in Überzahl, doch die Weiß-Roten werden gefährlich, als Helewka im Konter von Rigoni gestoppt wird. Als Bozen dann mit einem Mann mehr spielt, vergibt Brunner die Chance zum Ausgleich, aber die Foxes machen Druck und gleichen schließlich in der 13. Minute aus: Ein schöner Spielzug von Bradley, der Valentine assistiert, welcher ins Kreuzeck trifft. Die Gäste dominieren das Spiel: Frank, nach einer perfekten Vorlage von Finoro, zwingt Rigoni zu einer Glanzparade, und der schwarz-weiße Goalie zeigt kurz darauf erneut starke Reflexe bei den Schüssen von Hults und DiGiacinto. Doch das Führungstor der Foxes lässt nicht lange auf sich warten und fällt in Überzahl in Minute 17:52, als Michele Marchetti einen Schuss von Hults gekonnt ins Netz ablenkt.

Wenig Aufregung in den ersten Minuten des zweiten Drittels, doch dann ändert sich das Ergebnis erneut in Minute 09:56: Meran ist in Überzahl, und Massimo Pietroniro hat genügend Zeit, um den Puck ins Kreuzeck zu schießen. Die Foxes versuchen zu reagieren, zeigen sich jedoch nicht abschlussstark: Rigoni rettet alles gegen Mantenuto, der alleine auf das Tor zuläuft. Um 12:59 gehen die Gastgeber wieder in Führung: Bozen hat beim Verlassen der eigenen Zone Probleme und der Puck geht von Tomasini zu Chad Pietroniro, der vor dem Tor nicht scheitert. Die Weiß-Roten haben am Ende des Drittels vier Minuten Überzahl, der Puck läuft gut, aber der entscheidende Abschluss für den Ausgleich fehlt.

Das dritte Drittel ist voller Tore, und Bozen dreht das Spiel. Nach nur 32 Sekunden bedient McClure Finoro, der aus kurzer Distanz trifft. Wenige Minuten später, zwingt Frank Rigoni zu einer Parade, und beim Abpraller ist Christoffer der Schnellste und bringt den Puck über die Linie. In Überzahl erhöhen die Foxes dank Marchetti, der nach einem Assist von Helewka das leere Tor trifft. Meran versucht um 56:16 das Spiel wieder zu öffnen, als Chad Pietroniro sich durch die Verteidigung der Weiß-Roten schlängelt und den Rückstand verkürzt. Doch nur 50 Sekunden später entwischt Mantenuto auf der linken Seite und legt DiGiacinto den Puck zum 6:4 auf. Vor dem Ende ist noch Platz für einen Empty-Net-Treffer von Bradley und einen Treffer von Helewka, der vor Rigoni das endgültige 8:4 markiert.

HC Meran Pircher – HCB Südtirol Alperia 4 – 8 [1-2; 2-0; 1-6]

Tore: 06:31 Daniel Gellon PP1 (1-0); 12:50 Scott Valentine (1-1); 17:52 Michele Marchetti PP1 (1-2); 09:59 Massimo Pietroniro PP1 (2-2); 12:59 Chad Pietroniro (3-2); 40:32 Giordano Finoro (3-3); 45:09 Braden Christoffer (3-4); 50:29 Michele Marchetti PP1 (3-5); 56:16 Chad Pietroniro (4-5); 57:06 Cristiano DiGiacinto (4-6); 57:51 Matt Bradley EN (4-7); 58:09 Adam Helewka (4-8)

Torschüsse: 17-41

Strafminuten: 16-10

Schiedsrichter: Rivis F., Virta / Pardatscher, Rivis A.