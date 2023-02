Foxes gewinnen die Regular Season

Bozen – Mit je zwei Toren pro Drittel besiegte der HCB Südtirol Alperia den HK SZ Olimpija in der Hala Tivoli von Ljubljana mit einem klaren 6:1 und beendet somit die Regular Season auf Platz eins. Dadurch können sich die Foxes im „Pick“ als erste den Viertelfinalgegner aussuchen.

Das Match.

Coach Glen Hanlon verzichtete aufgrund des Turnover auf Amorosa, Glück, Frattin und Kasslatter, Debüt für Matus, Starting Goalie war Sam Harvey.

Guter Start für die Foxes, die sofort auf Angriff schalteten und nach drei Minuten durch einen Treffer von Mike Halmo, der durch einen Aufbaufehler der Slowenen in Scheibenbesitz kam, in Führung gingen: den ersten Abschluss konnte Us noch abwehren, den Rebound setzte der Kanadier in die Maschen. Olimpija steckte aber nicht zurück und drängte auf den Ausgleich, wobei sich Harvey gegen Magovac, Zezelj und Kalan auszeichnen musste. Dann flaute das Match zusehends ab, bis die Foxes durch einem Konter der zweite Treffer glückte: Mitch Hults unterband einen Angriff der Hausherren, schickte Gazley auf die Reise, der Us elegant austrickste. Buchstäblich in der letzten Sekunde hatte Mitch Hults den dritten Treffer auf der Schaufel, scheiterte jedoch am slowenischen Goalie.

Die Gäste schraubten das Ergebnis nach einer Minute im zweiten Abschnitt auf 3:0: McClure vollendete eine Kombination mit Gazley und Hults. Im Anschluss ließen die Weißroten die Zügel etwas schleifen und gewährten den Slowenen eine kurze Druckphase, die Podrekar mit einem Diastanzschuss erfolgreich abschloss. Bon witterte nun die Gefahr und schaltete wieder auf Angriff: für Gazley war nach einem schnellen Antritt bei Us Endstation, McClure scheiterte nach einem Duett mit demselben Gazley und Miceli wurde von einem Big Save von Us bei einem Powerplay gestoppt, dazwischen musste Harvey gegen Vodlan sein ganzes Können aufbieten. Der vierte Bozner Treffer gelang dann Frigo im zweiten Versuch kurz vor Ende einer Überzahl, Halmo hatte ihn mit einem herrlichen Zuspiel erreicht. Fast hätte Matus nach Rckpass von Feicetti seinen ersten Treffer im weißroten Trikot erzielt, der slowenische Goalie vermasselte ihm den Torjubel.

Nach einer kurzen Druckperiode der Hausherren im Schlussabschnitt erzielten die Talferstädter den fünften Treffer: Cole Hults fischte mit einem herrlichen Querpass auf der Gegenseite Dustin Gazley, der mit einem Onetimer vollendete. Das Match war vorzeitig entschieden und hatte nichts mehr Nennenswertes zu bieten außer dem sechsten Treffer von Mitch Hults, der einem Gegner die Scheibe abluchste und diese in die Kreuzecke beförderte.

Am Sonntag mit Spielbeginn um 17:30 Uhr steigt in der Sparkasse Arena das Big Match gegen Red Bull Salzburg. Für beide Tams hat das Ergebnis dieser Begegnung keinen Einfluss mehr auf die Tabelle, da die Positionen bereits fix bezogen sind, trotzdem können sich die Zuschauer aufgrund der Rivalität auf ein spannendes Match freuen.

HK SZ Olimpija – HCB Südtirol Alperia – 1:6 (0:2 – 1:2 – 0:2)

Die Tore: 03:01 Mike Halmo (0:1) – 17:06 Dustin Gazley (0:2) – 21:15 Brad McClure (0:3) – 24:09 Urban Podrekar (1:3) – 30:56 PP1 Luca Frigo (1:4) – 43:58 Dustin Gazley (1:5) – 48:49 Mitch Hults (1:6)

Schiedsrichter: Rencz/Trilar – Hribar/ MIiklic

PIM: 4:0

Torschüsse: 18:35

Zuschauer: 1051