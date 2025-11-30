Foxes holen den dritten Sieg in Serie

Von: ka

Bozen – Dritter Sieg in Folge für den HCB Südtirol Alperia, der sich vor 3.300 Zuschauern in der Sparkasse Arena in Bozen mit 2:0 gegen die Vienna Capitals durchsetzt – dank der Treffer von Mantenuto und Samuelsson sowie dem zweiten Shutout der Saison von Sam Harvey. Drei wichtige Punkte, um mit den Spitzenreitern Schritt zu halten, in einer Tabelle, die immer enger zusammenrückt. In der kommenden Woche, vor der Länderspielpause, bestreiten die Foxes drei Auswärtsspiele: in Villach (live auf DAZN), in Wien (live auf Sporteurope) und in Budapest (live auf TV33).

Der Spielbericht:

Für Coach Kleinendorst gibt es die Rückkehr von Mark Barberio: Der kanadische Verteidiger fehlte seit dem 24. Oktober, dem Tag seiner Verletzung in Innsbruck. Weiterhin nicht dabei: Di Perna.

Ein zähes erstes Drittel, in dem Wien in den Anfangsminuten aufgrund einiger Fehler der Weiß-Roten sofort gefährlich wird: Harvey reagiert jedoch stark gegen Nogier, Franklin und Koschek. Mit fortlaufender Spielzeit versuchen die Foxes, das Spiel mehr in die Offensive zu verlagern, ohne jedoch große Probleme für Cowley zu erzeugen. Die Partie ist sehr ausgeglichen, und erst kurz vor Drittelende kommt Bozen nach einem Konter durch Samuelsson dem Führungstreffer nahe. Nach 20 Minuten bleibt es beim torlosen 0:0.

Im zweiten Drittel sind die Hausherren deutlich präsenter, und die Capitals haben Mühe, die Angriffe abzuwehren. Mantenuto nutzt einen Rebound von Cowley und trifft zur vermeintlichen Führung, doch der zunächst gegebene Treffer wird nach einer Coaches’ Challenge der Wiener aufgrund eines (vermeintlichen) Spielers im Torraum aberkannt. Die Foxes halten das Tempo weiter hoch, und in der 31. Minute ist es erneut Mantenuto, der dieses Mal das echte 1:0 erzielt: Hackl patzt hinter dem Tor, Nummer 9 fängt den Puck ab und schickt ihn unter die Latte. Die Weiß-Roten kommen auch dem zweiten Treffer nahe, doch Gersich verfehlt den Puck völlig freistehend vor Cowley. Bozen führt mit dem Minimum nach dem zweiten Drittel.

Die Südtiroler bleiben auch im dritten Drittel klar spielbestimmend und kommen mehrfach dem dritten Treffer nahe: McClure vergibt zweimal – einmal scheitert er an Cowley, einmal schießt er völlig frei daneben. Vor Harvey hingegen brennt kaum etwas an. Erst in den letzten zwei Minuten droht es nochmal gefährlich zu werden, als Bozen erstmals in Unterzahl gerät: Das Penalty Killing bleibt jedoch stabil, und in der letzten Sekunde des Spiels erzielt Samuelsson mit einem Empty-Net-Tor seinen ersten Treffer im Bozner Trikot zum endgültigen 2:0.

HCB Südtirol Alperia – Vienna Capitals 2 – 0 [0-0; 1-0; 1-0]

Tore: 30:53 Daniel Mantenuto (1-0); 59:59 Philip Samuelsson EN (2-0)

Torschüsse: 28-20

Strafminuten: 4-4

Schiedsrichter: Nikolic M., Schauer / Rigoni, Sparer

Zuschauer: 3.290