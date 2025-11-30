Aktuelle Seite: Home > Sport > Foxes holen den dritten Sieg in Serie
Wien mit 2:0 geschlagen

Foxes holen den dritten Sieg in Serie

Sonntag, 30. November 2025 | 19:43 Uhr
n85_5535-min
HCB/Manfred Mair
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Dritter Sieg in Folge für den HCB Südtirol Alperia, der sich vor 3.300 Zuschauern in der Sparkasse Arena in Bozen mit 2:0 gegen die Vienna Capitals durchsetzt – dank der Treffer von Mantenuto und Samuelsson sowie dem zweiten Shutout der Saison von Sam Harvey. Drei wichtige Punkte, um mit den Spitzenreitern Schritt zu halten, in einer Tabelle, die immer enger zusammenrückt. In der kommenden Woche, vor der Länderspielpause, bestreiten die Foxes drei Auswärtsspiele: in Villach (live auf DAZN), in Wien (live auf Sporteurope) und in Budapest (live auf TV33).

Der Spielbericht:

Für Coach Kleinendorst gibt es die Rückkehr von Mark Barberio: Der kanadische Verteidiger fehlte seit dem 24. Oktober, dem Tag seiner Verletzung in Innsbruck. Weiterhin nicht dabei: Di Perna.

Ein zähes erstes Drittel, in dem Wien in den Anfangsminuten aufgrund einiger Fehler der Weiß-Roten sofort gefährlich wird: Harvey reagiert jedoch stark gegen Nogier, Franklin und Koschek. Mit fortlaufender Spielzeit versuchen die Foxes, das Spiel mehr in die Offensive zu verlagern, ohne jedoch große Probleme für Cowley zu erzeugen. Die Partie ist sehr ausgeglichen, und erst kurz vor Drittelende kommt Bozen nach einem Konter durch Samuelsson dem Führungstreffer nahe. Nach 20 Minuten bleibt es beim torlosen 0:0.

HCB/Manfred Mair

Im zweiten Drittel sind die Hausherren deutlich präsenter, und die Capitals haben Mühe, die Angriffe abzuwehren. Mantenuto nutzt einen Rebound von Cowley und trifft zur vermeintlichen Führung, doch der zunächst gegebene Treffer wird nach einer Coaches’ Challenge der Wiener aufgrund eines (vermeintlichen) Spielers im Torraum aberkannt. Die Foxes halten das Tempo weiter hoch, und in der 31. Minute ist es erneut Mantenuto, der dieses Mal das echte 1:0 erzielt: Hackl patzt hinter dem Tor, Nummer 9 fängt den Puck ab und schickt ihn unter die Latte. Die Weiß-Roten kommen auch dem zweiten Treffer nahe, doch Gersich verfehlt den Puck völlig freistehend vor Cowley. Bozen führt mit dem Minimum nach dem zweiten Drittel.

Die Südtiroler bleiben auch im dritten Drittel klar spielbestimmend und kommen mehrfach dem dritten Treffer nahe: McClure vergibt zweimal – einmal scheitert er an Cowley, einmal schießt er völlig frei daneben. Vor Harvey hingegen brennt kaum etwas an. Erst in den letzten zwei Minuten droht es nochmal gefährlich zu werden, als Bozen erstmals in Unterzahl gerät: Das Penalty Killing bleibt jedoch stabil, und in der letzten Sekunde des Spiels erzielt Samuelsson mit einem Empty-Net-Tor seinen ersten Treffer im Bozner Trikot zum endgültigen 2:0.

HCB Südtirol Alperia – Vienna Capitals 2 – 0 [0-0; 1-0; 1-0]

Tore: 30:53 Daniel Mantenuto (1-0); 59:59 Philip Samuelsson EN (2-0)

Torschüsse: 28-20
Strafminuten: 4-4

Schiedsrichter: Nikolic M., Schauer / Rigoni, Sparer
Zuschauer: 3.290

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
80
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
33
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
24
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
24
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
24
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 