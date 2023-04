Foxes leiden: Salzburg gewinnt Spiel 3 und führt in der Serie mit 2:1

Bozen – Das Finalspiel 3 in der Sparkasse Arena zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC Red Bull Salzburg brachte vor der Rekordkulisse von fast 6500 Zuschauern eine herbe Enttäuschung für die weißroten Fans. Mit einer starken Vorstellung entschieden die Mozartstädterund das Match mit 4:1 für sich und liegen nun in der Serie mit 2:1 in Führung.

Das Match.

Alles wie gehabt bei den Hausherren bezüglich Lineups, out Amorosa, Glück, Matus und Kasslatter (Turnover).

Für die erste gute Chance des Matches dauerte es bis zu Minute vier: Huber kam durch einen glücklichen Abpraller in Puckbesitz und tauchte allein vor dem Bozner Kasten auf, Harvey blockte seinen Versuch. Schock für die Zuschauer in der Sparkasse Arena in der sechsten Minute: Nissner legte von hinter dem Tor passgenau für Schneider im Slot auf, der Volley übernahm und Salzburg früh in Führung brachte. Bozen reagierte durch einen Abschluss von McClure aus spitzem Winkel, dann war auch Pech dabei, als Frigo im Slot für Frattin auflegte, sein Schuss traf nur die Stange. Bei einem Duett zwischen Thomas und Hults kam der letzte entscheidende Pass nicht an und ein verdeckter Schuss von Halmo wurde von Tolvanen über das Tor abgelenkt.

Gute Chance für Halmo gleich nach Anpfiff des zweiten Drittels, anstatt selbst den Abschluss aus nächster Nähe zu versuchen, wollte er für Gazley auflegen, was nicht gelang. Nach zwei Minuten erhitzten sich die Gemüter und für Dalhuisen gab es 2+2 Minuten Abkühlung. Die Foxes spielten ein exzellentes Penalty Killing und gewährten den Gästen nur eine Möglichkeit für Raffl, die Harvey entschärfte. Die beste Möglichkeit hatte Hults auf dem Schläger, Tolvanen wehrte auch noch den Rebound ab. Nach acht Minuten eröffnete sich für die Weißroten die Riesenchance auf den Ausgleich: zuerst für eine Minute doppelte Überzahl, dann für eine weitere mit einem Mann mehr auf dem Eis. Frank & Co. belagerten zwar das Salzburger Drittel, erzeugten Druck, doch drei zerbrochene Schläger und Tolvanen verhinderten einen Treffer. So kam es, wie es kommen musste: sechs Minuten vor der zweiten Drittelpause hatte Robertson zu viel Spielraum, marschierte durch die Abwehr der Hausherren und versetzte den Bozner Goalie an der kurzen Ecke.

Die Stadionuhr hatte im Schlussabschnitt gerade knapp zwei Umdrehungen gemacht, da sorgte Mario Huber für die Vorentscheidung: er bekam die Scheibe hinter dem Bozner Tor serviert, zog in den Slot und überwand Harvey zum dritten Mal mit einem Schuss aus der Drehung. Bozen überstand eine weitere Überzahl der Gäste schadlos und kam nach Ende derselben zum Anschlusstreffer: nach einem längeren Gestochere vor dem Salzburger Kasten kam die Scheibe zu Culkin, der diese aus dem hohen Slot in die Kreuzecke beförderte. Coach McIlvane forderte die Coaches Challenge, der Treffer zählte nach Ansicht des Videobeweises. Die Hausherren sorgten nun für Dampf, allerdings waren die Versuche sehr ungeordnet: Culkin, Brunner, Miceli, McClure und zwei Mal Halmo hatten den Anschlusstreffer auf dem Schläger. Zwei Minuten vor Spielende setzte Coach Hanlon alles auf eine Karte: Timeout, Goalie raus und sechster Feldspieler rein, umsonst, die Mozartstädter ließen nichts mehr anbrennen und trafen mit Raffl ins verwaiste weißrote Tor.

Die Serie geht am Freitag, 14. April, mit Spiel 4 in der Salzburger Eisarena Arena weiter. Die Begegnung beginnt um 19:30 Uhr und wird auf VB33 Live übertragen.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 1:4 (0:1 – 0:1 – 1:2) – Serie 1:2

Die Tore: 05:36 Peter Schneider (0:1) – 34:13 Dennis Robertson (0:2) – 41:57 Mario Huber (0:3) – 44:59 Ryan Culkin (1:3) – 59:48 EN Thomas Raffl (1:4)

Schiedsrichter: Hronsky/Nikolic K. – Durmis/Nothegger

PIM: 10:8

Torschüsse: 32:33

Zuschauer: 6432 (Saisonrekord)