Foxes scheitern erneut im Penaltyschießen

Von: ka

Bozen – Nur ein Punkt aus der MET Arena für den HCB Südtirol Alperia, der sich dem Hydro Fehérvár AV19 mit 3:2 nach Penaltyschießen geschlagen geben muss. Die Foxes vergeben während der regulären 60 Minuten zahlreiche Chancen und treffen in der Verlängerung sogar den Pfosten: Am Ende sichern sich die Magyaren den Zusatzpunkt im Shootout. Eine Niederlage, die die Weiß-Roten auf den vierten Tabellenplatz abrutschen lässt. Die Reise geht morgen weiter nach Slowenien, wo am Freitag um 19:15 Uhr das Topspiel in der Hala Tivoli gegen HK Olimpija Ljubljana steigt – live auf DAZN.

Spielbericht:

Coach Kleinendorst muss erneut mit personellen Ausfällen kämpfen: In der Verteidigung fehlen Di Perna und Barberio, im Angriff Brunner und Digiacinto.

Das erste Drittel verläuft ausgeglichen, beide Teams agieren ohne großen Respekt voreinander. Die erste echte Torchance hat Bradley, der aus dem Slot Fehérvárs Goalie Reijola zu einer starken Reaktion zwingt. Auf der anderen Seite hat Harvey bei einem Versuch von Richards aus spitzem Winkel keine Probleme. Nach der Hälfte des Drittels spielen die Ungarn in Überzahl, doch Bozen geht in Unterzahl in Führung: In der 14. Minute erobert Misley die Scheibe im eigenen Drittel, startet den Gegenangriff und trifft mit einem präzisen Schuss ins lange Eck. Die Weiß-Roten sind anschließend zweimal dem 2:0 nahe – erneut durch Bradley –, müssen sich aber kurz vor Drittelende bei Goalie Harvey bedanken, der zweimal stark gegen Archibald pariert.

Im Mitteldrittel erhöht Fehérvár das Tempo und bringt die Bozner Defensive mit mehr Druck und einem Powerplay in Bedrängnis. Dann schlagen die Foxes zurück und erzielen durch Bradley das vermeintliche 2:0 – der Treffer wird jedoch wegen Torraumabseits aberkannt. Stattdessen gleichen die Ungarn in der 30. Minute aus: Erdely verwertet den Abpraller nach einem Schuss von Andersen. Die Gäste versuchen zu reagieren und kommen durch Misley (nach schöner Vorarbeit von Samuelsson im Powerplay) zu einer guten Gelegenheit, doch Reijola rettet. Als alles nach einem 1:1 zur zweiten Pause aussieht, schnappt sich Rymsha 25 Sekunden vor der Sirene eine lose Scheibe und bringt Fehérvár in Führung.

Im Schlussdrittel trifft Stipsicz zunächst den Pfosten für Fehérvár, doch in der 44. Minute nutzt Bozen einen schnellen Konter: Bradley zieht in die Mitte und schlenzt die Scheibe ins Kreuzeck zum 2:2. Das Spiel bleibt bis zum Ende ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Foxes, die in den letzten Minuten den Sieg suchen. Eine Riesenchance vergibt Gersich 30 Sekunden vor Schluss, als er nach schönem Kombinationsspiel den möglichen Siegtreffer liegen lässt.

In der Verlängerung trifft Gazley für Bozen nur den Pfosten. Im anschließenden Penaltyschießen ist Fehérvár zweimal erfolgreich, während Bozen nur einmal trifft. Bartalis verwandelt den entscheidenden Versuch und sichert den Magyaren den Zusatzpunkt.

Hydro Fehervar AV19 – HCB Südtirol Alperia 3 – 2 SO [0-1; 2-0; 0-1; 0-0; 1-0]

Tore: 13:04 Bryce Misley SH1 (0-1); 29:51 Csanad Erdely (1-1); 39:35 Drake Rymsha (2-1); 43:11 Matt Bradley (2-2); Entscheidender Penalty: Istvan Bartalis

Torschüsse: 34-41

Strafminuten: 4-6

Schiedsrichter: Nagy, Rezek / Riecken, Vaczi

Zuschauer: 3.039