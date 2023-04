Foxes und Bulls stehen im Finale

Bozen – Der EC Red Bull Salzburg und der HCB Südtirol Alperia stehen im Finale der win2day ICE Hockey League. Beide Teams setzten sich in ihren Halbfinalserien mit 4:1 durch. Während die Red Bulls den EC-KAC in Spiel fünf beim 4:0-Heimsieg keine Chance ließen, musste Bozen gegen die spusu Vienna Capitals bis zum Schluss zittern. Daniel Frank erlöste die 6249 Fans in der Sparkasse Arena Bozen allerdings vier Minuten vor Spielende mit dem 3:2-Game-Winner.

Die „best-of-7“ Finalserie startet am Donnerstag, 6. April in Bozen. PULS 24 überträgt ab 19:05 Uhr live. Alle Spieltermine der Finalserie finden Sie auf unserer Homepage.

Durch den Finaleinzug von Bozen und Salzburg geht der dritte Startplatz für die Champions Hockey League-Saison 2023/24 an den HC TIWAG Innsbruck, der den Grunddurchgang auf dem dritten Platz abschloss. Für die Tiroler ist es die erste Teilnahme an der Eishockey-Königsklasse.

Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg ließ in Spiel fünf der Halbfinalserie gegen den EC-KAC nichts anbrennen und steht zum zweiten Mal in Folge und insgesamt bereits zwölften Mal im Finale der win2day ICE Hockey League. Die Red Bulls feierten am Sonntag einen klaren 4:0-Heimsieg, womit sie die Serie mit 4:1 gewinnen konnten. Bereits in der vierten Spielminute brachte Dennis Robertson die Hausherren in Führung, in der zwölften Spielminute erhöhte Troy Bourke auf 2:0. Der EC-KAC fand nie in die Partie und verbuchte am Ende lediglich 25 Torschüsse. Für RBS-Schlussmann Atte Tolvanen war es das erste Shutout dieser Playoffs und insgesamt das vierte Shutout der Saison.

Zwischen Minute zwölf und 32 kamen keine weiteren Tore aufs Scoreboard, ehe Thomas Raffl in Überzahl auf 3:0 stellte. In der Schlussphase probierten die Rotjacken noch einmal alles, nahmen Torwart Sebastian Dahm bereits zehn Minuten vor Spielende vom Eis, konnten aber dennoch nicht verkürzen. Stattdessen machte Lucas Thaler 71 Sekunden vor Spielende mit dem 4:0-Empty-Net-Treffer alles klar.

Bozen komplettiert Finale

Neben Salzburg hat auch der HCB Südtirol Alperia bereits am Sonntag den Finaleinzug klar gemacht. Die Füchse setzten sich in Spiel fünf gegen die spusu Vienna Capitals knapp mit 3:2 durch. Dabei erwischten die Gäste aus Wien einen Traumstart. Bernhard Posch traf bereits nach 112 Sekunden zum 1:0. Bozen blieb davon aber unbeeindruckt und erzielte noch im ersten Drittel den Ausgleich. Mike Halmo traf nach Vorarbeit von Ryan Culkin in der 15. Minute zum 1:1. In der 22. Minute war es dann Halmo der Christian Thomas perfekt bediente. Der Top-Torschütze von Bozen musste für seinen 28. Saisontreffer nur noch einschieben. Die Capitals lieferten dem Grunddurchgangs-Sieger aber ein Duell auf Augenhöhe und glichen in der 39. Minute durch Matt Bradley zum 2:2 aus. Im Schlussabschnitt ging es hin und her, beide Teams hatten einige Torchancen, am Ende war es aber Daniel Frank der vier Minuten vor Spielende mit dem 3:2-Game-Winner die 6249 Fans in der Sparkasse Arena Bozen erlöste. Die Capitals hatten anschließend keine Antwort mehr parat und so fixierte Bozen den ersten Finaleinzug seit 2021 und insgesamt den vierten Finaleinzug in der win2day ICE Hockey League. Zwei Mal gelang ihnen der Titelgewinn.

Innsbruck erstmals für CHL qualifiziert

WIN2DAY ICE HOCKEY LEAGUE, 5. HALBFINALE:

EC RED BULL SALZBURG – EC-KAC 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Referees: K. NIKOLIC, PIRAGIC, Nothegger, Seewald | Zuschauer: 3400

Endstand in der „best-of-7“-Serie: 4:1

Goals RBS: 1:0 Robertson D. (4.), 2:0 Bourke T. (12.), 3:0 Raffl T. (33./PP1), 4:0 Thaler L. (59./EN)

HCB SÜDTIROL ALPERIA – SPUSU VIENNA CAPITALS 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Referees: FICHTNER, OFNER, Riecken, Zgonc | Zuschauer: 6249

Endstand in der „best-of-7“-Serie 4:1

Goals HCB: 1:1 Halmo M. (15.), 2:1 Thomas C. (22.), 3:2 Frank D. (57.)

Goals VIC: 0:1 Posch B. (2.), 2:2 Bradley M. (39.)