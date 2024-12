Foxes unterliegen in Wien

Von: ka

Bozen – Ein bitteres drittes Drittel für den HCB Südtirol Alperia: In der Heimstätte der spusu Vienna Capitals kassieren die Weiß-Roten eine 3:2-Niederlage und verspielen dabei einen zuvor im Mitteldrittel erzielten Führungstreffer. Der entscheidende Treffer von Wallner fiel knapp 11 Minuten vor der Schlusssirene. Trotz der Niederlage bleiben die Foxes an der Tabellenspitze, mit einem Punkt Vorsprung auf das Duo Fehervar und Linz. Weiter geht es am Donnerstag, den 26. Dezember, mit dem Duell in der Sparkasse Arena gegen den EC KAC (19:45 Uhr). Der Vorverkauf findet morgen von 16:00 bis 18:00 Uhr im Büro statt.

Das Spielgeschehen:

Trainer Glen Hanlon konnte wieder auf Christoffer zählen, während die verletzten Spornberger und Frigo weiterhin fehlten. Auch Brunner blieb in Südtirol und wurde in Meran eingesetzt.

Das erste Drittel bot wenig aufregende Szenen. Bozen hatte die ersten Chancen, doch Jones parierte zunächst gegen Gazley und Marchetti und später auch eine gute Aktion von McClure. Wien versuchte zu reagieren und schob seine Linien weiter nach vorne, konnte jedoch keine großen Schwierigkeiten für Harvey erzeugen. Die beste Gelegenheit der Hausherren hatte Franklin, der aus dem Slot knapp am Tor vorbeischoss. Die Weiß-Roten ließen zwei Powerplays ungenutzt und das erste Drittel endete torlos.

Auch der Beginn des zweiten Drittels war zäh. Nur Helewka konnte mit einem Versuch für einen kurzen Moment für Gefahr sorgen, sein Schuss ging jedoch knapp vorbei. In der 26. Minute schlug Wien überraschend zu: Franklin nutzte eine unübersichtliche Situation vor Harveys Tor und brachte die Capitals in Führung. Bozen reagierte jedoch prompt: In der 30. Minute glich Helewka zum 1:1 aus, indem er den Puck hinter Jones einnetzte. Der Treffer wurde wegen einer möglichen Torwartbehinderung von Salinitri überprüft, aber da der Spieler von einem Wiener Verteidiger in den Torraum gestoßen wurde, blieb das Tor gültig. Kurz darauf verlor Jaspers die Nerven und wurde nach einem Schubser gegen einen Linienrichter vorzeitig in die Kabine geschickt. Die Foxes nutzten das folgende Powerplay: In der 32. Minute verwandelte Salinitri nach einer Vorlage von Helewka per Direktabnahme zur 2:1-Führung.

Im dritten Drittel wurde es für die Weiß-Roten schwierig. Bereits in der 42. Minute glich Gregoire im Powerplay aus, als er einen Rebound nach einem Schuss von Franklin verwertete. Die Foxes überstanden daraufhin eine lange doppelte Unterzahl, doch in der 49. Minute ging Wien erneut in Führung: Einen Schuss von Cramarossa lenkte Wallner geschickt im Slot ins Tor. Bozens Reaktion blieb schwach und auch ein Powerplay konnte die Gäste nicht zurück ins Spiel bringen. In den letzten Minuten versuchten die Foxes mit einem zusätzlichen Feldspieler den Ausgleich zu erzwingen, doch Jones hielt sowohl gegen Gazley als auch gegen McClure die Oberhand. Bei der Schlusssirene jubelten die Capitals.

spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia 3 – 2 [0-0; 1-2; 2-0]

Tore: 25:22 Zane Franklin (1-0); 29:09 Adam Helewka (1-1); 31:18 Anthony Salinitri PP1 (1-2); 41:24 Jeremy Gregoire PP1 (2-2); 48:26 Leon Wallner (3-2)

Torschüsse: 25-38

Strafminuten: 32-12

Schiedsrichter: Groznik, Zrnic / Zascherl, Zgonc

Zuschauer: 6.030