Foxes verlieren auch gegen Fehérvár

Bozen – Hydro Fehérvár AV19 feierten in der erst gestern gestarteten Saison der win2day ICE Hockey League bereits seinen zweiten Sieg. Am Samstag drehten die Ungarn einen 0:1 Rückstand gegen den HCB Südtirol Alperia im finalen Abschnitt zu einem 3:1 Sieg.

Während Hydro Fehérvár AV19 am Freitag mit einem souveränen Sieg in die neue Saison der win2day ICE Hockey League starteten, musste der HCB Südtirol Alperia zur Saisonpremiere eine Niederlage hinnehmen. Dieser Trend setzte sich 24 Stunden später bei beiden Teams – im einzigen Samstagsspiel der win2day ICE Hockey League – fort. Zunächst sah es aber für die Gastgeber aus Südtirol noch gut aus: Dustin Gazley eroberte in der 13. Minute die Führung und fügte Fehérvár-Keeper Olivier Roy den ersten Gegentreffer dieser Saison zu. Die Foxes verwalteten den Vorsprung bis in den finalen Abschnitt und fanden gar die eine oder Chance Großchance auf das 2:0 vor.

Deutlich kaltschnäuziger präsentierten sich die Ungarn, die in der 47. Minute in Person von Anze Kuralt ausglichen. Beflügelt von diesem Treffer legten die Gäste umgehend nach und erzielten keine 100 Sekunden später das 2:1 durch Balint Magosi, der dann auch mit dem Emptynetter für die Entscheidung sorgte. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen führt Fehèrvar im Moment die Tabelle an. Doch am morgigen Sonntag stehen fünf weitere Begegnungen in der zweiten Runde der win2day ICE Hockey League auf dem Programm.

HCB Südtirol Alperia – Hydro Fehérvár AV19 1:3 (1:0,0:0,0:3)

Referees: MOSCHEN, SMETANA, Gatol-Schafranek, Pardatscher.

Goals HCB: Gazley (13.)

Goals AVS: Kuralt (47.), Magosi (48.; 60./en)