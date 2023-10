Foxes verlieren auch letztes CHL-Spiel

Stavanger gewinnt mit 1:0 in der Sparkasse Arena

Bozen – Mit der Begegnung gegen die Stavanger Oilers beendete der HCB Südtirol Alperia das heurige Abenteuer in der CHL. Nichts wurde es mit dem ersten Sieg für die Talferstädter, den Gästen genügte ein Powerplay-Treffer von Kissel in Abschnitt zwei zum knappen 1:0 Erfolg, während den Foxes wieder die eklatanten Schwächen im Abschluss zum Verhängnis wurden.

Das Match.

Alle Mann an Bord inklusive der letzten Neuverpflichtung Tyler Sikora, der dadurch sein Debüt im weißroten Trikot gab, meldete Coach Glen Hanlon. es fehlte lediglich der leicht angeschlagene Luca Frigo, im Tor gab er Vallini den Vorzug. Dadurch stellte der Bozner Übungsleiter die Sturmformationen neu auf: Halmo-McClure-Gazley, Thomas-Sikura-Ford, Lessio/Mantenuto/Miceli und Brunner/Alberga/Frank.

Das spärliche Publikum in der Sparkasse Arena sah in einem bedeutungslosen Match ein Startdrittel mit Eishockey Schmalkost. Die Hausherren bemühten sich zwar mehr, von den Gästen kam wenig oder gar nichts. Vallini war außer einem Blueliner von Watson arbeitslos. Die erste gute Gelegenheit für die Foxes hatte nach neun Minuten Vandane, der einen Querpass von Valentine Volley übernahm und Metall traf, Lessio konnte den Abpraller nicht verwerten. In der Folge setzte Ford ein Zuspiel von Gazley aus aussichtsreicher Position neben das Gehäuse, während Alberga durch einen Fehler der Gäste aus dem hohen Slot frei zu Schuss kam, Hoeckstra wehrte ab. Auch beim ersten Powerplay konnten die Weißroten keine Akzente setzen. Noch nachzutragen, dass sich Miceli kurz vor Drittelende verletzte und das Spielfeld verlassen musste.

Im mittleren Abschnitt gab es eine leichte Tempoverschärfung, die Hausherren bestimmten über weite Strecken das Match, es haperte aber wieder mit der Präzision und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Zu Beginn wurde ar auch Vallini zweimal gefordert, dann vergaben Lessio allein vor Hoeckstra, Thomas traf aus dem hohen Slot die Querlatte, Frank zielte aus nächster Nähe daneben, auf der Gegenseite rettete Vandane in letzter Not bei einem 3:1 Konter der Norweger. Beim anschließenden Powerplay gingen die Gäste in Führung: Vallini wehrte einen Schuss von Langan kurz ab, Kissel reagierte am schnellsten und netzte ein, für Bozen vergab Vandane von der Strafbank kommend eine gute Chance zum Ausgleich.

Foxes zu Beginn des Schlussabschnittes in Überzahl, Vandane setzte einen Distanzschuss nur knapp neben das Gehäuse der Oilers. Das Match wurde nun zerfahrener und bis gegen Mitte des Drittels tat sich auf dem Spielfeld nur wenig. Nach zehn Minuten warfen die Foxes alles nach vorne und riskierten dadurch die Konter der Gäste: Gazley und Thomas scheiterten je zweimal am gegnerischen Goalie, während Vallini die Konter von Langan und Gran entschärfte, Kissel traf scheiterte an der Torstange. Die letzte Bozner Chance mit dem sechsten Feldspieler vergab Lessio drei Sekunden vor dem Schlusspfiff.

Frank & Co. können sich nun ganz auf die Meisterschaft konzentrieren: am Freitag empfangen die Weißroten die Black Wings Linz in der Sparkasse Arena, Anpfiff ist um 19:45 Uhr.

HCB Südtirol Alperia –Stavanger Oilers 0:1 (0:0 – 0:1 – 0:0)

Die Tore: 32:48 PP1 Dan Kissel (0:1)

Schiedsrichter: Nikolic M./Zrnic – Zgoc/Pardatscher

PIM: 2:6

Torschüsse: 29:15

Zuschauer: 1803