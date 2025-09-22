Aktuelle Seite: Home > Sport > Franzose Dembélé und Spanierin Bonmatí gewinnen Ballon d’Or
Dembélé gewann den Ballon d'Or

Franzose Dembélé und Spanierin Bonmatí gewinnen Ballon d’Or

Montag, 22. September 2025 | 23:11 Uhr
Dembélé gewann den Ballon d\'Or
APA/APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der französische Torjäger Ousmane Dembélé hat den prestigeträchtigen Ballon d’Or gewonnen. Der 28-jährige Stürmer von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain setzte sich bei der Wahl vor dem spanischen Shootingstar Lamine Yamal vom FC Barcelona und Vitinha (PSG) durch. Bei den Frauen bekam die Spanierin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona zum dritten Mal in Serie den Goldenen Ball. Dembélé und Bonmatí erhielten die Auszeichnung am Montag im Pariser Théâtre du Châtelet.

Dembélé, der bei seiner Dankesrede Tränen verdrückte, folgt auf den Spanier Rodri von Manchester City. Der 18-jährige Yamal wurde als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Trainer des Jahres wurde Luis Enrique von PSG. Anders als der am Oberschenkel verletzte Dembélé konnte der spanische Coach wegen des parallel stattfindenden Ligaspiels seiner Pariser bei Olympique Marseille (0:1) aber nicht persönlich erscheinen.

Die Auszeichnung ist eine Journalisten-Wahl. Der Preis, der von der Zeitschrift “France Football” zusammen mit der europäischen Fußball-Union UEFA vergeben wird, existiert seit 1956 und galt lange nur als Auszeichnung für Europas Fußballer des Jahres. Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer. Zwischen 2010 und 2015 war die FIFA eine Kooperation mit der Amaury-Gruppe eingegangen, zu der “France Football” gehört.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Kommentare
83
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Italien plant Steuersenkung für mittlere Einkommen
Kommentare
47
Italien plant Steuersenkung für mittlere Einkommen
Antrag zu Gaza abgelehnt: Randalierer schlagen vor Bozner Rathaus zu
Kommentare
32
Antrag zu Gaza abgelehnt: Randalierer schlagen vor Bozner Rathaus zu
Meranerin Nina Duschek erobert X Factor – VIDEO
Kommentare
32
Meranerin Nina Duschek erobert X Factor – VIDEO
Stephan Rainer [32] stirbt bei Traktorunfall in Oberinn
Kommentare
24
Stephan Rainer [32] stirbt bei Traktorunfall in Oberinn
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 