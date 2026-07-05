Franzose Laidlow gelang Triathlon-Langstrecken-Weltbestzeit

Von: APA/dpa

Der Franzose Sam Laidlow hat bei seinem zweiten Sieg nacheinander beim Triathlon-Klassiker in Roth eine Weltbestzeit über die Langstrecke aufgestellt. Für 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen benötigte der 27-Jährige 7:21:04 Stunden. Er verbesserte die bisherige Marke von Kristian Blummenfelt beim Ironman Texas im April von 7:21:24 Stunden. Der norwegische Favorit wurde Zweiter und kam mit einem Rückstand von 5:20 Minuten ins Ziel.