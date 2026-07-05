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Triathlet Laidlow beeindruckte mit Weltbestzeit über Langstrecke

Franzose Laidlow gelang Triathlon-Langstrecken-Weltbestzeit

Sonntag, 05. Juli 2026 | 15:32 Uhr
Triathlet Laidlow beeindruckte mit Weltbestzeit über Langstrecke
APA/APA/dpa/Daniel Karmann
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Von: APA/dpa

Der Franzose Sam Laidlow hat bei seinem zweiten Sieg nacheinander beim Triathlon-Klassiker in Roth eine Weltbestzeit über die Langstrecke aufgestellt. Für 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen benötigte der 27-Jährige 7:21:04 Stunden. Er verbesserte die bisherige Marke von Kristian Blummenfelt beim Ironman Texas im April von 7:21:24 Stunden. Der norwegische Favorit wurde Zweiter und kam mit einem Rückstand von 5:20 Minuten ins Ziel.

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