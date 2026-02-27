Freestyle-Contest „Game of S.N.O.W.“ im Latemar Snowpark

Von: mk

Obereggen – Am Samstag, dem 7. März, wird der Snowpark im Herzen des Skigebiets Latemar Dolomites zur Bühne für ein außergewöhnliches Event: den „Game of s.n.o.w.”-Freestyle-Wettbewerb. Auf 2.000 Metern Höhe treffen sportliche Höchstleistungen auf mediterranes Lebensgefühl und Schnee auf Sommer. Das sorgt für ein besonderes Erlebnis.

Der Wettbewerb ist einer der Höhepunkte der Wintersaison am Fuße des Latemar und zugleich Ausdruck der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Obereggen, dem Eggental und dem Adriabadeort Misano Adriatico. Für einen Tag verwandelt sich der Snowpark in einen „weißen Strand“: Mit Musik, Beachparty-Stimmung und kulinarischen Spezialitäten zieht das Flair der italienischen Riviera in die verschneite Bergwelt ein. Zur Verkostung werden unter anderem die typischen Piadine aus Misano angeboten.

Die Siegerehrungen finden am frühen Nachmittag im Außenbereich des Restaurants „Absam Stube” an der Talstation des Sesselliftes „Maierl-Piste” statt. Von 12.00 bis 16.00 Uhr werden die Besucher dort von den DJs Riccardo Piva und Lori Gullo von Romagna Dance unterhalten. Die künstlerische Leitung übernimmt BEXX Italia. Zudem werden Freunde aus Misano den Sommer 2026 mit Werbematerial bewerben.

Am Abend sorgen dieselben DJs im „Loox Alpine Club” an der Talstation von Obereggen mit einem exklusiven DJ-Set von 23.00 bis 3.00 Uhr für Stimmung.

Auch sportlich lohnt sich die Teilnahme: Der Sieger des Contests gewinnt zwei Tickets für den MotoGP von San Marino/Riviera di Rimini.

Thomas Ondertoller, Marketingleiter der Bergbahnen Obereggen Latemar AG, zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Die vor drei Jahren gestartete Partnerschaft bietet Misano Adriatico bei uns und umgekehrt Obereggen in Misano eine attraktive Werbeplattform. Im vergangenen Sommer hat sich auch die Stadt Bozen angeschlossen, um dieses Potenzial weiter auszubauen.”

Während Misano im Snowpark seine touristischen Neuheiten präsentiert und einen Vorgeschmack auf den Sommer gibt, wird sich Obereggen vom 11. bis 13. September im Rahmen des MotoGP-Wochenendes in Misano vorstellen. „Diese Partnerschaft ist ein starkes Zeichen der Freundschaft und schafft wertvolle Synergien zwischen unseren Destinationen”, betont Luigi Bellettini, Präsident von VisitMisano.